Afrique: Tennis - Championnat d'Afrique U18 - Madagascar cherche ses représentants

À l'approche du Championnat d'Afrique Junior U18, prévu du 23 au 27 mars au Caire (Égypte), l'instance nationale a confirmé la participation à cette joute continentale organisée par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et la Confédération Africaine de Tennis (CAT).

Madagascar prévoit d'y envoyer une délégation composée de huit jeunes raquettes : quatre filles et quatre garçons. Mais avant de rêver d'un tableau final continental, plusieurs étapes administratives et sportives devront être franchies.

La nouvelle équipe dirigeante, présidée par Hary Manohisoa Andriantefihasina, fait face à un obstacle de taille : la passation avec le président sortant n'est pas encore effective et des arriérés de plus de quatre années restent en suspens.

Malgré ce contexte tendu, la Fédération malagasy de tennis (FMT) a choisi de communiquer pour encourager la mobilisation des joueurs et de leurs parents. La directrice technique nationale, Dally Randriantefy, apporte des précisions : « Nous n'avons pas encore de joueurs intégrés directement dans le grand tableau des Championnats d'Afrique. Nous sommes en train de demander des wild cards pour nos joueurs, en attendant. »

Critères et sélection

Le format retenu est un tableau final direct de 32 joueurs, chez les garçons comme chez les filles, sans phase de qualification. L'accès au tableau dépend du classement mondial ITF Junior, avec comme date de référence le 2 mars 2026. Seuls les joueurs les mieux classés seront retenus.

En principe, huit joueurs - quatre filles et quatre garçons - peuvent prétendre représenter Madagascar au Championnat d'Afrique Junior U18. Pour être éligibles, ils doivent être affiliés à une fédération nationale reconnue par l'ITF et la CAT, détenir un passeport africain et être nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013. Ils devront également avoir atteint leur 13e anniversaire avant le 22 mars 2026.

L'attribution des wild cards relève exclusivement de la CAT, en coordination avec les responsables du développement de l'ITF sur le continent. Ainsi, même si la FMT a la possibilité d'inscrire jusqu'à quatre garçons et quatre filles, cette inscription ne garantit nullement une intégration au tableau final si le classement ITF Junior s'avère insuffisant.

Consciente des enjeux, la fédération invite les jeunes remplissant les critères à se manifester par courrier électronique avant le mercredi 25 février 2026 à 17 h. Aucune inscription individuelle ne sera acceptée par la CAT : la FMT demeure la seule instance habilitée à engager les joueurs malgaches.

Au-delà de la participation, ce Championnat d'Afrique U18 représente une vitrine majeure pour les talents émergents. Une performance de haut niveau pourrait ouvrir les portes du circuit international junior et renforcer la dynamique de relance du tennis malgache.