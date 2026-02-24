Madagascar: Électricité Mahajanga - Les coupures intempestives deviennent périodiques

Le cauchemar est revenu dans la ville de Mahajanga depuis plusieurs semaines. Les séries de coupures d'électricité fréquentes frappent de plus en plus pénibles les habitants.

Les délestages n'épargnent aucun quartier dès 7 h et se prolongent surtout la nuit, entre minuit et 2 h du matin. Les pannes de courant interviennent au minimum une dizaine de fois par jour. Dimanche matin, les coupures ont survenu plus de sept fois dans les quartiers de Tsaramandroso Ambony et Mangarivotra jusqu'à Mahajanga Be, la Corniche, Androva et ailleurs.

Ces interruptions ont perturbé les messes et cultes des églises situées dans ces fokontany, dès 6 h 45 jusqu'à midi. Au moins huit églises sont concernées autour de Tsaramandroso, Mangarivotra et dans le fokontany de Manga. La durée des coupures varie de 30 minutes à plus de deux heures, et dans certains secteurs, l'électricité manque pendant plus d'une demi-journée.

Ces délestages entraînent également des difficultés dans l'approvisionnement et la distribution d'eau, puisque les stations de pompage de Mahajanga fonctionnent à l'électricité. Les bornes-fontaines et kiosques à eau sont donc contraints de suspendre leur service pour les particuliers.

« Le problème de ces coupures d'électricité fréquentes réside au niveau de la centrale », a déclaré un employé de la Jirama.

« La résolution des délestages et de la pénurie d'eau figurait parmi les revendications des manifestants réclamant le départ de l'ancien régime en septembre dernier. Le Président de la refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a promis de trouver une solution. Mais la ville de Mahajanga reste encore dans l'obscurité et subit des incessants délestages. Le parc solaire installé à Fiofio n'a jamais été opérationnel malgré les explications des responsables du ministère et les promesses d'un couplage hybride avec la centrale thermique. Les activités des opérateurs économiques et touristiques sont fortement perturbées

. La saison touristique va reprendre dans quelques semaines, à l'approche des vacances de Pâques. L'État devra trouver des solutions et appliquer des mesures drastiques. À quelques semaines de la reprise de la saison touristique et des vacances de Pâques, l'État doit impérativement trouver des solutions et prendre des mesures drastiques », s'inquiète un opérateur touristique. Et lui de continuer : « On se demande ce que fait la Jirama avec ces micro-interruptions en journée. Nos équipements sont endommagés ».

Contrairement à ce qui se fait lors du passage du cyclone Fytia, la Jirama ne publie ni annonce ni explication concernant ces coupures sur sa plateforme en ligne, se contentant simplement d'indiquer le retour de l'approvisionnement.