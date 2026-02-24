Madagascar: Taekwondo zone 7 - Madagascar rafle sept médailles d'or

La Grande Île reste intouchable dans la région. Les taekwondoïstes malgaches ont brillé à la première édition de l'Open zone 7. Cette édition inaugurale, regroupant les élites de l'océan Indien dans les catégories olympiques, s'est déroulée dimanche au complexe national des sports à Côte d'Or, à Maurice. La délégation malgache, composée d'une quinzaine de membres, dirigée par le directeur technique national, Pharlin Dimbiheriniaina Fanomezantsoa, a raflé quinze médailles, dont sept d'or et huit d'argent.

Les combattants du pays ont arraché cinq métaux précieux en combat, ou kyorugi, dans les catégories seniors, signés Kelly Andriantsiferana (-58 kg) et Luciano Raharivony (-68 kg) chez les garçons. Fenitra Randriamazaka (-49 kg), Steffi Rakotondravao (-57 kg) et Sabrina Randriambeloson (-67 kg) ont été, de leur côté, sacrées chez les filles. Deux autres médailles d'or ont été ravies en poomsae, grâce aux performances de Kevin Rajoelina et Bradley Rasolofo chez les U30 hommes.

Madagascar a décroché deux médailles d'argent en combat, remportées par les lourds Cédric Razakarisoa (-80 kg) et Bradley Rasolofo chez les + de 80 kg. Et en poomsae, la délégation a engrangé cinq médailles d'argent ravies par Marianiiah Razakarimanana chez les cadettes, Iaritiana Razafindrakoto chez les juniors, Steffi Rakotondravao (U30 dames), Deborah Rasolofo (U60 dames), Rivo Rakotobe et Herinirina Rasolofo chez les U60 hommes.