Madagascar: Judo - Open de saint-Denis - Kenzo Andrianirina en bronze

Un sur deux. Le club Do Judo de Domoina Rabeantoandro, championne d'Afrique et double médaillée d'or des Jeux des îles, a aligné judokas lors de la 10e édition de l'Open international de Saint-Denis, classé Label A, disputé dimanche au dojo régional de Champ Fleury, à La Réunion. Kenzo Andrianirina s'est incliné en demi-finale des -73 kg devant le vice-champion mauricien Luca Collet. Kenzo a par la suite décroché la victoire au repêchage sur une projection synonyme de bel ippon pour arracher la médaille de bronze. Il avait remporté deux précieuses victoires, toutes sur ippon, lors de ses deux premiers combats.

Le deuxième représentant, Tafita Randimbisoa, engagé dans la catégorie des cadets -66 kg, a été de son côté battu au premier tour face au Réunionnais, vice-champion de la Petite-Île, Damien Somnica. Il s'est ensuite imposé sur ippon au deuxième combat avant de céder la victoire en finale bronze. Il s'est ainsi contenté de la quatrième place. Tafita est encore en première année des cadets et a dû faire face à des adversaires plus grands, plus âgés et plus expérimentés.

Les combattants ont été dirigés par le responsable technique du club, Herimbola Rabeantoandro.