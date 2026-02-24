Madagascar: Livre - Hella Feki explore la figure de Ranavalona III

L'écrivaine franco-tunisienne Hella Feki est en tournée à Madagascar du 23 février au 7 mars pour présenter son roman Une reine sans royaume, consacré à Ranavalona III.

À l'occasion de la parution de son second roman, publié aux éditions JC Lattès, l'autrice effectue une série de rencontres à l'invitation de l'Institut français de Madagascar, du Musée de la photo et de l'Alliance française de Mahajanga. La tournée s'inscrit dans une démarche de dialogue culturel entre la Tunisie et Madagascar autour de la mémoire historique et de la création littéraire.

Le livre s'intéresse à la figure de Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, contrainte à l'exil à la fin du XIXe siècle. L'autrice y imagine un journal fictif tenu à la fin de la vie de la souveraine, évoquant notamment son séjour à Tunis en 1907 dans un contexte de transformations politiques et intellectuelles. À travers ce récit, Hella Feki aborde les thèmes de la mémoire, de l'exil et de la transmission.

Rencontres et échanges

La programmation à Antananarivo débute par un « Café Histoire » au Musée de la Photo à Anjohy. Une rencontre littéraire est également prévue à la médiathèque de l'Institut français de Madagascar à Analakely, où l'autrice échangera avec l'historienne Helihanta Rajaonarison autour de l'héritage de Ranavalona III. La lecture sera assurée par la poète Na Hassi et la rencontre animée par Kemba Ranavela.

La tournée doit ensuite se poursuivre à Mahajanga avec plusieurs interventions à l'Alliance française. Ces rencontres visent à croiser les approches entre recherche historique et écriture romanesque.

Professeure de lettres et de théâtre en région parisienne et formatrice pour l'académie de Versailles, Hella Feki a également enseigné à Madagascar et travaillé dans plusieurs pays, notamment en Inde, en Équateur et au Sénégal. Elle publie régulièrement dans la revue L'École des Lettres et intervient sur les questions liées à l'écriture en milieu scolaire.

Son premier roman, Noces de jasmin (2020), a été distingué par le Festival du premier roman de Chambéry. Une reine sans royaume est sélectionné pour le Prix Honoré de Balzac 2025 et le Prix Simone Veil 2025.