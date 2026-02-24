Madagascar: Livre - Hella Feki explore la figure de Ranavalona III

24 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'écrivaine franco-tunisienne Hella Feki est en tournée à Madagascar du 23 février au 7 mars pour présenter son roman Une reine sans royaume, consacré à Ranavalona III.

À l'occasion de la parution de son second roman, publié aux éditions JC Lattès, l'autrice effectue une série de rencontres à l'invitation de l'Institut français de Madagascar, du Musée de la photo et de l'Alliance française de Mahajanga. La tournée s'inscrit dans une démarche de dialogue culturel entre la Tunisie et Madagascar autour de la mémoire historique et de la création littéraire.

Le livre s'intéresse à la figure de Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, contrainte à l'exil à la fin du XIXe siècle. L'autrice y imagine un journal fictif tenu à la fin de la vie de la souveraine, évoquant notamment son séjour à Tunis en 1907 dans un contexte de transformations politiques et intellectuelles. À travers ce récit, Hella Feki aborde les thèmes de la mémoire, de l'exil et de la transmission.

Rencontres et échanges

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La programmation à Antananarivo débute par un « Café Histoire » au Musée de la Photo à Anjohy. Une rencontre littéraire est également prévue à la médiathèque de l'Institut français de Madagascar à Analakely, où l'autrice échangera avec l'historienne Helihanta Rajaonarison autour de l'héritage de Ranavalona III. La lecture sera assurée par la poète Na Hassi et la rencontre animée par Kemba Ranavela.

La tournée doit ensuite se poursuivre à Mahajanga avec plusieurs interventions à l'Alliance française. Ces rencontres visent à croiser les approches entre recherche historique et écriture romanesque.

Professeure de lettres et de théâtre en région parisienne et formatrice pour l'académie de Versailles, Hella Feki a également enseigné à Madagascar et travaillé dans plusieurs pays, notamment en Inde, en Équateur et au Sénégal. Elle publie régulièrement dans la revue L'École des Lettres et intervient sur les questions liées à l'écriture en milieu scolaire.

Son premier roman, Noces de jasmin (2020), a été distingué par le Festival du premier roman de Chambéry. Une reine sans royaume est sélectionné pour le Prix Honoré de Balzac 2025 et le Prix Simone Veil 2025.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.