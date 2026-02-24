Madagascar: Concert - Shyn et Denise à l'unisson pour les droits de la femme

Le 8 mars, Shyn et Denise uniront leurs voix au CCI Ivato lors d'un concert caritatif en faveur des droits et du bien-être des femmes.

Quand musique rime avec solidarité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Shyn et Denise monteront sur scène pour un concert exceptionnel à vocation caritative, le 8 mars à partir de 15 h au CCI Ivato.Né d'une volonté commune de porter haut une cause essentielle, l'événement est co-organisé par Louvto Company en partenariat avec Softex. Pensé comme un moment de partage, d'émotion et d'engagement solidaire, ce rendez-vous musical vise à accompagner le bien-être et le quotidien des femmes.

Une partie des recettes sera reversée à une association caritative oeuvrant pour l'épanouissement et le développement humanitaire des femmes en situation de précarité dans plusieurs régions. Chaque participation contribuera ainsi directement à soutenir celles qui font face à des besoins essentiels encore trop souvent ignorés.

Sur le plan artistique, le public assistera à une formule originale en deux temps. La première partie sera consacrée aux prestations en solo de Shyn et Denise, permettant à chacun de retrouver l'univers propre à chaque artiste.

Surprises

La seconde partie culminera avec un duo très attendu entre les deux chanteurs, accompagné de surprises intercalées au fil du spectacle. Le répertoire sera riche et varié, en partie adapté aux attentes du public.

Plus qu'un simple concert, cette rencontre du 8 mars se veut un élan collectif, réunissant artistes, partenaires et spectateurs autour d'un même engagement : célébrer les femmes et agir concrètement pour leur avenir.