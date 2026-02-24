Madagascar: Sud ambohipo - La police déjoue un braquage visant une grossiste

24 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un braquage a été sur le point d'être commis à Sud Ambohipo lorsque l'Unité spéciale d'intervention est intervenue. Trois suspects ont été abattus.

Une intervention policière s'est déroulée hier vers 4 heures du matin à Sud Ambohipo, mettant fin à une tentative présumée de braquage. Des détonations ont été entendues dans plusieurs quartiers, notamment à Mandroseza, Alasora, Ankadindratombo et Ambohimanambola. Selon les autorités, les suspects, armés d'un pistolet artisanal et de couteaux, visaient le domicile d'une grossiste de produits locaux.

Alertée par un appel téléphonique, l'Unité spéciale d'intervention (USI) a intercepté les individus avant leur passage à l'acte. Selon des sources officielles, des échanges de tirs ont eu lieu après que les suspects ont ouvert le feu.

Trois personnes ont été mortellement touchées et une moto a été retrouvée sur les lieux. L'arme aurait été jetée dans un étang, d'après les premiers éléments de l'enquête.

Verrouillage du secteur

Les corps ont été transférés à la morgue. Des complices présumés seraient en fuite. Le commissariat d'Alasora a mis en place un dispositif de contrôle sur les routes et aux ronds-points afin de tenter de les localiser.

Des habitants évoquent des tirs nourris durant l'intervention. « On a entendu les tirs comme des explosions », rapporte un agent de sécurité du quartier, décrivant une situation de forte tension. Une riveraine explique que sa famille s'est mise à l'abri pendant l'opération, par crainte de nouveaux coups de feu.

La famille visée n'a pas été blessée. La police lui a demandé de déposer plainte afin de permettre la poursuite de la procédure. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d'éventuels complices.

