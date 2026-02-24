Ile Maurice: Dialogue difficile entre la CTSP et Princes Tuna

Une rencontre s'est tenue hier à la Commission de conciliation et de médiation, à Port-Louis, entre la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) et des représentants de Princes Tuna (Mauritius) Ltd. Cette réunion, destinée à discuter de plusieurs points de désaccord entre les deux parties, a donné lieu à des échanges parfois tendus.

Selon Reeaz Chuttoo, président de la CTSP, certains sujets ont particulièrement suscité des divergences. Il indique notamment qu'un représentant de l'entreprise s'est spécialement déplacé d'Angleterre afin de prendre connaissance des préoccupations soulevées par le syndicat. «Il a écouté attentivement les points que nous avons soulevés.

Nous avons, entre autres, dénoncé ce que nous considérons comme une stratégie de la compagnie qui découragerait la main-d'oeuvre locale à travailler au sein de l'entreprise», explique-t-il. Le syndicat affirme également avoir évoqué des questions liées aux conditions de travail, notamment en matière de sécurité et de propreté au sein de l'usine. D'après Reeaz Chuttoo, certains propos n'ont pas été bien accueillis par les représentants de l'entreprise, ce qui a donné lieu à des échanges animés au cours de la réunion.

Un autre point de désaccord concerne la question de la compensation liée aux années de service. La CTSP a notamment contesté une proposition évoquant une compensation uniforme, estimant qu'elle ne tiendrait pas suffisamment compte de l'ancienneté des employés.

«Il y a eu des échanges assez vifs lorsque nous avons évoqué le fait qu'une somme identique serait accordée indépendamment du nombre d'années de service. Pour nous, cela ne reflète pas l'engagement des travailleurs ayant de nombreuses années d'expérience dans l'entreprise», souligne le syndicaliste.

Face à ces préoccupations, le représentant britannique de la direction a proposé la tenue d'une nouvelle rencontre prévue aujourd'hui à Marine Road. Cette réunion devrait lui permettre de mieux comprendre la situation sur le terrain et d'écouter les différentes parties concernées.