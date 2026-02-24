Ile Maurice: L'Objectif - Eradiquer les rats !

s maladies qui sévissent dans l'île en ce moment, telles que la dengue, le chikungunya et la leptospirose, constituent une crise nationale. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Anil Bachoo, lors de la réunion multisectorielle de haut niveau, tenue hier, à Ébène. Cette réunion a rassemblé les principaux ministères, les autorités locales, les services nationaux de nettoyage et les responsables de santé publique afin de coordonner les actions urgentes entreprises face aux récentes épidémies dans le pays. L'accent sera mis sur l'éradication des rats, principal vecteur de la leptospirose, qui a déjà coûté la vie à trois personnes depuis le début de l'année.

Selon le ministre Bachoo, la situation sanitaire actuelle montre une quasiélimination de la dengue tandis que 46 cas de chikungunya ont été signalés au cours des sept derniers jours, avec 18 cas encore actifs. Plusieurs mesures, telles que le mist blowing et la technique des insectes stériles, sont mises en place pour contrôler cette maladie dont le vecteur est un moustique. Le mist blowing consiste à utiliser des produits spécifiques pour tuer les moustiques adultes, sans nuire à l'environnement, tous les produits étant reconnus par l'Organisation mondiale de la santé.

La réunion d'hier a été l'occasion pour les représentants des municipalités et des conseils de district de faire le point sur la situation dans leurs régions respectives, pour dire quelles mesures sont prises au quotidien pour contrôler la prolifération des rats et les difficultés qu'ils rencontrent pour appliquer ces mesures. Il en ressort que plusieurs foires et bazars du pays sont infestés de rats.

Les foires et marchés des villes de Port-Louis et de Curepipe ont été cités comme les plus infestés de rats. Les représentants des villes, des villages et conseils de district ont évoqué les mesures prises pour s'attaquer à ce problème de prolifération de rats comme le nettoyage des terrains laissés à l'abandon, celui des drains et certaines des techniques utilisées pour tuer les rats comme le poison ou l'utilisation de colle.

Les différentes municipalités ont fait état d'un manque de personnel mais le ministre Bachoo a assuré les intervenants que le personnel du ministère de l'Environnement sera mis à contribution. Il faut aussi noter que la Rodent Control Unit du ministère ne compte que 32 Rodent Control Attendants, en sus de cinq superviseurs.

Le ministre Bachoo a insisté auprès de ses collaborateurs pour qu'ils apportent des résultats concrets, qui devront lui être communiqués lors de la prochaine réunion prévue dans quelques jours. Il a aussi insisté pour que les nettoyages se concentrent aussi sous les ponts, endroits où les rats se cachent et se multiplient.

Répondant aux questions de la presse, le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé publique, a annoncé l'arrêt de la campagne de fogging, car des études ont révélé des résistances à certains produits utilisés dans le cadre de cette technique mais que cela n'empêche pas l'application d'autres techniques comme le mist blowing et le larviciding (larvicide). Selon lui, les autorités restent transparentes, et communiquent quotidiennement sur ces maladies et sur les régions touchées, permettant aux citoyens de prendre les précautions nécessaires.

En l'absence des représentants du secteur privé, comme l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice ou encore de Business Mauritius, le ministre a demandé à ses collaborateurs de les contacter pour leur demander aide et coopération dans la lutte contre les environnements insalubres, qui favorisent la prolifération de rats.

Cette réunion a permis de souligner l'importance d'une action collective pour faire face à ces défis sanitaires, en mobilisant les ressources des différents ministères et en impliquant les responsables locaux dans des efforts coordonnés pour maintenir la santé publique.