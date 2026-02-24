Ile Maurice: Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) au pays

Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu, ce mercredi 25 février, une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Hansen Torben Steen, « Division Chief in Public Finance Management (PFM) Division of the Fiscal Affairs Department». La délégation comprenait également Nsompumelo Radebe, conseillère technique d'assistance, Marco Cangiano, expert recruté à court terme pour cette mission, ainsi que Chathebert Mudhunguyo, conseiller résident AFS-PFM.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission technique du FMI actuellement à Maurice, visant à accompagner le gouvernement dans l'élaboration d'une loi sur la responsabilité fiscale, telle qu'annoncée dans le programme gouvernemental 2025-2029. Cette initiative constitue un élément clé du programme de réformes économiques et de consolidation budgétaire.

Elle a pour objectif d'instaurer un cadre légal rigoureux afin de renforcer la soutenabilité à long terme des finances publiques, d'améliorer l'efficacité de l'allocation des ressources et de promouvoir une gestion plus transparente et responsable des fonds publics.

À l'issue de la réunion, Hansen Torben Steen a salué la qualité des échanges et l'avancement satisfaisant des travaux. La rencontre avec le Premier ministre a permis à la mission de faire le point sur les progrès réalisés et de présenter leurs premières observations. Les recommandations formulées, a-t-il ajouté, reposent sur une approche technique, fondée à la fois sur les meilleures pratiques internationales et sur les consultations approfondies menées avec les parties prenantes mauriciennes.

Présente à Maurice depuis près de deux semaines, l'équipe du FMI a tenu des réunions avec le ministère des Finances, des représentants de l'Assemblée nationale ainsi que plusieurs hauts responsables. Ces échanges ont permis d'approfondir l'analyse du contexte économique du pays, d'identifier les principaux défis budgétaires et de définir les axes prioritaires qu'une future législation sur la responsabilité fiscale pourrait renforcer.