Sénégal: Serigne Gueye Diop - « La baisse du prix du riz est revenue à 342 milliards de FCFA en 2025 »

Face aux députés ce mardi 24 février 2026, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le point sur la baisse du prix du riz, ou encore sur la production arachidière.

Lors de sa prise de parole, Serigne Gueye Diop a rappelé que la consommation nationale de riz était de 1 300 000 tonnes, expliquant que même une baisse de 100 francs aurait un impact sur l'économie sénégalaise. « En 2025, nous avons baissé de 150 francs le prix du riz, ce qui revient à 342 milliards de francs CFA, alors qu'en 2026 cela reviendra à 368 milliards », renseigne le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Pour veiller au respect de ces mesures « Nous avons recruté 1000 volontaires qui sont partout au Sénégal pour vérifier les prix, ainsi que 16 nouveaux services de contrôle qui seront créés cette année », explique-t-il. Cela va donc permettre d'avoir une baisse effective des prix sur l'étendue du territoire sénégalais.

Le ministre se félicite par ailleurs de la campagne agricole, avec 180 000 tonnes d'arachide qui sont actuellement collectées à la SONACOS. Il déplore toutefois les fausses informations qui circulent concernant cette campagne.