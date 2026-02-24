Sénégal: Serigne Gueye Diop - « La baisse du prix du riz est revenue à 342 milliards de FCFA en 2025 »

24 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Face aux députés ce mardi 24 février 2026, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le point sur la baisse du prix du riz, ou encore sur la production arachidière.

Lors de sa prise de parole, Serigne Gueye Diop a rappelé que la consommation nationale de riz était de 1 300 000 tonnes, expliquant que même une baisse de 100 francs aurait un impact sur l'économie sénégalaise. « En 2025, nous avons baissé de 150 francs le prix du riz, ce qui revient à 342 milliards de francs CFA, alors qu'en 2026 cela reviendra à 368 milliards », renseigne le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Pour veiller au respect de ces mesures « Nous avons recruté 1000 volontaires qui sont partout au Sénégal pour vérifier les prix, ainsi que 16 nouveaux services de contrôle qui seront créés cette année », explique-t-il. Cela va donc permettre d'avoir une baisse effective des prix sur l'étendue du territoire sénégalais.

Le ministre se félicite par ailleurs de la campagne agricole, avec 180 000 tonnes d'arachide qui sont actuellement collectées à la SONACOS. Il déplore toutefois les fausses informations qui circulent concernant cette campagne.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.