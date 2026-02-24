Sénégal: Accidents de la route - Yankhoba Diémé promet des mesures fermes

Ce mardi 24 février, lors de la séance questions-réponses du gouvernement à l'Assemblée nationale, Yankhoba Diémé a été interpellé sur la recrudescence des accidents de la route. Le ministre des Transports terrestres et aériens a promis des mesures fermes.

Pour Yankhoba Diémé, ses services ainsi que l'Etat du Sénégal sont au fait des nombreux accidents de la route notés au Sénégal. Il explique d'ailleurs que le Premier ministre Ousmane Sonko a donné des instructions claires afin de lutter contre le fléau. Le ministre des Transports terrestres et aériens en a aussi profité pour dresser un constat : « la plupart des accidents concernent les minicars (12 à 19 places) », et d'ajouter. « Le parc global des cars de 12 à 19 places est de 4800 véhicules en circulation au Sénégal, et la plupart sont enrôlés entre Thiès, Kaolack, Diourbel et Dakar, soit plus de 60% ».

Le ministre poursuit, dressant un bilan implacable sur les minicars qui selon lui sont « impliqués dans plus de 60% des accidents notés en 2025. Nous avons donc décidé de rappeler l'ensemble de ces véhicules pour un contrôle technique approfondi ». Yankhoba Diémé explique notamment cette démarche par les modifications notées sur ces véhicules, notamment des ajouts de places, ou de porte-bagages.