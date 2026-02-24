Sénégal: Rappel à Dieu du Khalife de Darou Marnane - Un héritage spirituel au coeur du Mouridisme

La communauté mouride est en deuil. Le Khalife de Darou Marnane, Serigne Mbacké Daba Sarr, a été rappelé à Dieu ce mardi 24 février 2026. Il dirigeait Darou Marnane depuis 2003, à la suite du rappel à Dieu de son frère aîné, Serigne Abdourahmane Mbacké, perpétuant une tradition de transmission familiale fidèle à l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba.

À l'occasion de cette disparition, Le Soleil digital vous propose de revivre son reportage réalisé sur la ville de Darou Marnane lors du dernier Grand Magal de Touba, en présence du conférencier Cheikhouna Diokhané, un moment marqué par l'accueil chaleureux du Khalife et les prières formulées à l'endroit de la délégation du journal.

Aux origines d'un sanctuaire historique

Fondée à la fin du XIXe siècle, entre 1886 et 1892, par Cheikh Ahmadou Bamba, Darou Marnane -- de son nom originel Dâr al-Mannân, « la Demeure du Bienfaiteur » -- fut pensée comme un espace de retraite spirituelle et d'enseignement religieux. Le fondateur du Mouridisme y conserva ses ouvrages et ses objets personnels, tout en mettant en place un dispositif éducatif destiné à la formation de ses disciples, même en son absence.

La vie communautaire reposait sur une agriculture villageoise structurée, permettant de subvenir aux besoins des talibés. Ce mode de fonctionnement autosuffisant renforçait la vocation éducative et spirituelle du site.

Un refuge après l'exil et un lieu de transmission

À son retour d'exil du Gabon en 1902, Cheikh Ahmadou Bamba choisit Darou Marnane comme lieu de résidence temporaire. Aux côtés de son frère Mame Thierno Birahim Mbacké, il y mena plusieurs mois de prières et d'enseignements, avant une nouvelle arrestation par l'administration coloniale.

Après ces événements, Darou Marnane fut confiée à Mame Thierno Birahim Mbacké, puis à son fils Serigne Abdourahmane Mbacké, qui entreprit en 1944 une refondation du site afin d'en préserver la vocation spirituelle et éducative. Cette continuité fut ensuite assurée par Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife depuis 2003 jusqu'à son rappel à Dieu.

Un centre éducatif et spirituel toujours vivant

À l'image des autres pôles créés par Cheikh Ahmadou Bamba, Darou Marnane formait des disciples dans les sciences religieuses - tawhîd, fiqh, tasawwuf - mais aussi dans des savoir-faire pratiques favorisant l'autonomie économique et sociale. Cette vision globale de l'éducation reste au coeur de l'identité du site.

Avec l'expansion rapide de Touba, Darou Marnane a été progressivement intégré au tissu urbain. Il constitue aujourd'hui un point stratégique de la périphérie de la rocade sacrée, accueillant plusieurs infrastructures publiques essentielles. Cette modernisation n'a toutefois pas altéré son rôle symbolique.

Un symbole ravivé par le Magal

Chaque Grand Magal de Touba rappelle la place déterminante de Darou Marnane dans l'histoire et la consolidation du Mouridisme. Le rappel à Dieu de son Khalife renforce encore la dimension mémorielle de ce lieu, où se croisent foi, discipline et transmission spirituelle.

En revisitant ce reportage immersion, Le Soleil digital rend hommage à un guide religieux discret et profondément attaché à la préservation de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, tout en saluant la continuité spirituelle de Darou Marnane au coeur de la cité sainte.