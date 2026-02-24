Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de mars - La DGEC sensibilise à la citoyenneté active en période électorale

La campagne nationale de sensibilisation à la citoyenneté active en période électorale a été officiellement lancée, le 20 février à Brazzaville, par le ministre en charge de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, en présence des chefs de quartier, des autorités administratives ainsi que des leaders de la société civile.

L'initiative vise à promouvoir la citoyenneté active, le civisme et la participation responsable des citoyens à la période électorale. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer la culture citoyenne, la responsabilité individuelle et le respect des valeurs républicaines durant ce moment important de la vie démocratique nationale.

Dans la continuité de ce lancement, la Direction générale de l'éducation civique (DGEC) poursuit des actions de sensibilisation de proximité au sein des communautés religieuses afin de rapprocher davantage l'éducation civique des citoyens et de favoriser un climat de paix, de responsabilité et de vivre-ensemble.

Les descentes ont commencé le 22 février par l'église kimbanguiste du Plateau des 15 ans, à l'occasion d'un culte d'ensemble réunissant les huit paroisses. Cette activité a permis de sensibiliser plus de 2 000 fidèles à l'importance d'un comportement citoyen responsable, du respect des règles démocratiques, de la lutte contre la désinformation et de la participation citoyenne consciente.

À travers cette campagne, la DGEC entend notamment promouvoir une participation citoyenne responsable et apaisée; lutter contre l'abstention et le désintéressement civique; encourager l'accès à une information fiable; renforcer la cohésion sociale et la culture de paix en période électorale.

Les équipes de la DGEC poursuivront cette campagne dans d'autres églises et espaces communautaires à Brazzaville, avant son déploiement progressif dans d'autres localités du pays. Aussi, la DGEC invite l'ensemble des citoyens, des leaders communautaires et religieux ainsi que les médias à accompagner cette dynamique nationale visant à consolider une citoyenneté responsable, engagée et respectueuse des valeurs démocratiques.

Pour la DGEC, Edith Clarisse Nganga Oko, les confessions religieuses ont été ciblées parce qu'elles occupent une place essentielle dans la société congolaise. « Les églises sont des espaces de rassemblement, d'écoute et de confiance où se retrouve chaque semaine un grand nombre de citoyens de toutes les catégories sociales. En période électorale, il est important que les messages de citoyenneté, de paix, de responsabilité et de participation citoyenne atteignent la population au plus près de son quotidien.

Les leaders religieux jouent un rôle majeur d'influence positive et contribuent à promouvoir les valeurs de respect, de tolérance et de vivre-ensemble, qui sont également au coeur de l'éducation civique. En allant vers les confessions religieuses, la DGEC souhaite rapprocher la sensibilisation des citoyens, lutter contre la désinformation, encourager une participation responsable et prévenir les tensions, afin que chaque citoyen exerce ses droits dans un esprit de paix et de responsabilité pour le bien de la Nation », a-t-elle déclaré.

Notons que la délégation de la DGeC était aussi présente à l'Eglise évangélique du Congo, paroisse de Moukondo, où elle a pu toucher plus de 1500 fidèles.