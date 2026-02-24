Maroc: Coopération - La Bolivie suspend la reconnaissance de la RASD

La République de Bolivie a annoncé, dans un communiqué publié le 23 février, avoir suspendu sa reconnaissance diplomatique de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Cette décision fait suite à un entretien téléphonique entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue bolivien, Fernando Aramayo.

Dans le communiqué, la Bolivie rappelle que son revirement diplomatique, qui met fin à tout contact officiel avec la RASD non reconnue par les Nations unies, s'appuie sur la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité. Pour le ministre des Affaires étrangères bolivien, Fernando Aramayo, ce processus s'inscrit dans la volonté de son pays de contribuer de manière constructive aux efforts internationaux visant à parvenir à une solution politique réaliste, conformément aux paramètres des Nations unies sur la reconnaissance des États.

Ce changement ouvre la voie à une coopération bilatérale renouvelée. Les deux ministres ont convenu, à l'issue de leurs échanges, de rétablir les relations diplomatiques et d'engager les procédures nécessaires pour l'ouverture prochaine de missions résidentes dans les capitales Rabat et La Paz.