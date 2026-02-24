Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou à l'écoute des habitants de Talangaï

24 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, le président du parti La Chaîne, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, a organisé, le 22 février, une rencontre citoyenne dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï. L'objectif était de recueillir les préoccupations des filles et fils des quartiers Nord de la capitale, avant le lancement officiel de la campagne électorale.

Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a justifié, lors de l'échange, la récurrence de son engagement aux élections présidentielles par une volonté constante de servir le pays. Les sujets abordés ont tourné autour du chômage des jeunes, les pénuries d'eau et d'électricité, ainsi que les défaillances du système éducatif. La rencontre citoyenne a également permis d'aborder des sujets tels que l'injustice sociale, la corruption, le tribalisme et l'impunité. Selon le président de La Chaîne, ces maux sont dus « au manque de volonté politique de la part des dirigeants en place ».

Sans aller dans les détails, il a parlé du projet de société qu'il entend présenter aux Congolais. Il place, en effet, la formation professionnelle au coeur de la stratégie nationale, afin de permettre aux jeunes de devenir des entrepreneurs compétents, soutenus par un accompagnement public réel. « Plus de deux cents milliards FCFA pour l'éducation des jeunes », a-t-il prévu dans son programme.

Le président de la formation politique La Chaîne a rappelé que l'avenir du Congo repose sur ses propres citoyens. S'agissant des interrogations sur sa crédibilité, il a renvoyé « ses détracteurs » à l'épreuve des faits après l'élection, tout en soulignant que le peuple demeure le seul juge souverain.

Après Bacongo, la descente effectuée par le candidat à Talangaï était avant tout de présenter les grandes lignes de son projet de société qu'il pense mettre à la disposition des Congolais le moment venu.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

