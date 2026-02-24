Congo-Brazzaville: Journée sportive russo-congolaise - Une célébration de la jeunesse et des valeurs de bravoure

L'agence de presse russe au Congo Initiative africaine, en partenariat avec la Maison russe de Brazzaville, a rassemblé, le 22 février au gymnase du lycée de la Révolution, des centaines de jeunes autour d'une journée sportive, prélude à la célébration du « Défenseur de la patrie » chaque 23 février. Cette première édition à Brazzaville s'est axée autour des valeurs de courage, de discipline et d'engagement.

Pour Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe, la rencontre a dépassé largement le cadre compétitif. « Le 23 février, en Russie, nous félicitons tous les défenseurs de la patrie. Traditionnellement, cette journée est marquée par diverses compétitions sportives, et nous avons voulu célébrer ici, avec la jeunesse congolaise, ces valeurs de santé, d'effort et de respect », a-t-elle déclaré. Pour elle, l'objectif principal de cette célébration était d'offrir aux jeunes un espace pour se dépasser à travers des épreuves variées comme les pompes, les abdos, la course, le saut... Ce, sans rivalité directe, mais simplement pour dépasser leurs propres limites.

L'événement a également été marqué par la présence d'athlètes russes de haut niveau, dont Anastasia A., championne d'Europe et du monde en arts martiaux, ainsi que d'experts spécialisés dans les combats corps à corps. Dans leurs regards et leur implication tout au long des épreuves sportives, on pouvait ressentir le bonheur d'être là pour célébrer cette journée russe avec les jeunes talents congolais.

Pour Dmitriy Nikitin, directeur du bureau congolais de l'agence Initiative africaine, cette première édition à Brazzaville a marqué le début d'une coopération sportive renforcée. « C'est un moment important pour nous. Cette célébration existe depuis plus de vingt ans en Russie. Ici, nous avons trouvé une ambiance extraordinaire. Ce ne sera pas la dernière édition », a-t-il fait savoir. Aussi, il a remercié les autorités congolaises, notamment le ministère en charge de l'Enseignement primaire et secondaire, pour son accompagnement.

Les jeunes participants, eux, ont répondu avec enthousiasme. Paulvy Maloukissansouda, qui a brillé dans toutes les disciplines au programme, a confié : « J'ai participé aux pompes, abdos et cent mètres. Je suis arrivé premier dans quasi toutes les épreuves de ma catégorie. L'initiative est très bonne. Merci aux Russes ». Même satisfaction du côté de Sayette Malanda, également lauréate. « Beaucoup d'élèves n'ont pas toujours la volonté de faire du sport, mais cette initiative nous a motivés. À partir d'aujourd'hui, je vais davantage participer aux activités sportives pour améliorer mon niveau », a-t-elle dit.

Pour les fédérations congolaises présentes lors de la cérémonie, l'événement a représenté une opportunité de diplomatie sportive. Pitsou Lebela Issendet Abondo, président de la Fédération congolaise de kenpo, a salué l'initiative. « Nos jeunes talents ont pu s'exercer avec d'autres disciplines, dans un esprit d'échange et de valorisation du sport », s'est-il réjoui

Cette première journée sportive russo-congolaise aura ainsi permis de conjuguer effort physique, partage culturel et amitié entre peuples, dans une ambiance chaleureuse et fédératrice.