Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Le profil du président » d'Antoine Bienaimé Obam-Ondon

24 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Paru aux Editions +, « Le profil du président » est un ouvrage de 131 pages qui s'adresse à la jeunesse congolaise, force vive et impatiente qui cherche, selon Obam-Ondon, sa voie dans le tumulte du monde.

À travers une narration ciselée, le troisième ouvrage du député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima, plonge le lecteur dans une vérité fondamentale; diriger un État, c'est d'abord s'assujettir soi-même à une discipline de fer pour mieux bâtir la Nation.

Le récit d'Antoine Bienaimé Obam-Ondon commence, en effet, par une interrogation silencieuse mais capitale : le miroir de la compétence. Rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Bienaimé Obam- Ondon, fort de son expertise en défense et stratégie, peint l'homme d'État non pas comme un conquérant, mais comme un architecte de la confiance. « Être un leader, c'est porter cette carrure inspirante qui transforme l'autorité en une adhésion naturelle », estime l'auteur.

Pour Antoine Bienaimé Obam-Ondon, la magistrature suprême n'est ni un trophée ni une improvisation. C'est un sanctuaire. C'est ainsi qu'il décrit avec exactitude « ce chef qui ne se contente pas de commander, mais qui, tel un père de famille, protège, guide et incarne les valeurs morales les plus hautes ».

Dans cet ouvrage, on y découvre la description d'un écosystème où le talent prime. Mettant un accent particulier sur la gouvernance participative, l'auteur pense qu'un bon leader est celui qui sait s'entourer de compétences dévouées à l'intérêt général. « C'est le portrait d'une administration où l'on sert l'État avant de se servir soi-même, portée par l'exemplarité d'un sommet qui refuse la complaisance », a décrit le député de Gamboma 2.

Se projetant vers l'avenir, ce livre s'adresse à la jeunesse congolaise qui cherche sa voie dans le tumulte du monde. A en croire Antoine Bienaimé Obam-Ondon, la jeunesse a besoin d'un ancrage, d'un modèle de gestion durable qui a su résister aux tempêtes. C'est ainsi qu'il propose le président Denis Sassou N'Guesso comme la figure de proue de cette stabilité nationale.

Ainsi, le président candidat à sa propre succession est peint comme l'incarnation vivante de ce « profil présidentiel » : « Un bâtisseur infatigable de la modernisation, un promoteur de la cohésion qui a su faire de l'inclusion le ciment de la paix », précisant qu'il ne s'agit pas seulement de politique, mais de la mise en lumière d'une méthode de gouvernance qui a fait ses preuves.

Déjà auteur de « Le Jardin de Denis à parachever »; « Mon projet hardi »; et de « Jeunesse : de l'ombre à la lumière », Antoine Bienaimé Obam-Ondon vient de signer un manifeste pour que le futur du Congo reste entre les mains de bâtisseurs dignes, conscients des prérequis d'une ambition au service du pays.

