Maroc: Jazzablanca dévoile les premiers artistes de sa 19ème édition

Jazzablanca a dévoilé les premiers artistes de sa 19e édition prévue du 2 au 11 juillet 2026 et annoncé une nouveauté majeure, avec une programmation élargie à quatre concerts par soir à Anfa Park répartis entre la Scène 21 et la Grande scène.

"Pour sa 19ème édition, Jazzablanca introduit une nouveauté majeure dans son format. Du 2 au 11 juillet 2026, le festival proposera 4 concerts chaque soir à Anfa Park, répartis entre la Scène 21 et la grande scène. Cette cadence inédite viendra rythmer les 10 jours du festival, avec une programmation qui réunira 50 artistes à Anfa Park (concerts payants) et au Parc de la Ligue arabe (concerts gratuits)", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les quatorze premiers noms annoncés figurent notamment Robbie Williams, icône de la pop britannique, attendu le 2 juillet pour son premier concert en Afrique du Nord, ainsi que le guitariste américain Cory Wong, figure du funk moderne, qui se produira le 3 juillet.

Le rock légendaire de Scorpions résonnera, quant à lui, le 4 juillet, à l'occasion des 60 ans de carrière du groupe, tandis que Mika fera son retour à Jazzablanca le 9 juillet, répondant à l'attente des festivaliers après son passage remarqué en 2023, fait savoir la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le même soir, la chanteuse québécoise Charlotte Cardin, élue femme internationale de l'année au Billboard Women in Music 2025 et récemment récompensée d'une Victoire de la Musique en France, se produira également sur scène.

Le vendredi 10 juillet sera marqué par la prestation du chanteur colombien Juanes, figure influente de la scène latino, tandis que la Britannique Jorja Smith, double lauréate des Brit Awards, clôturera la programmation le 11 juillet avec sa voix soul et R&B.

Jazzablanca accordera également une place de choix aux univers contemporains et urbains, avec la participation de Naïka (5 juillet), artiste franco-haïtienne aux influences caribéennes, pop et soul, ainsi que du rappeur franco-algérien Rilès (7 juillet), reconnu pour son approche indépendante et sa signature singulière.

La Scène 21 mettra à l'honneur le jazz dans ses formes les plus ouvertes et innovantes, entre héritage et exploration contemporaine, avec notamment la trompettiste Yazz Ahmed (2 juillet), le chanteur américain José James (4 juillet), qui rendra hommage à Marvin Gaye, et le trompettiste et compositeur franco-marocain Daoud (6 juillet), figure montante mêlant jazz, hip-hop et électronique, poursuit le communiqué.

Les amateurs de blues et de soul pourront également découvrir Thee Sacred Souls (8 juillet) ainsi que Fantastic Negrito (9 juillet), triple lauréat des Grammy Awards, qui revisite les racines du blues, du rock et du funk avec une approche actuelle.

Cette première annonce dessine les contours d'une 19e édition construite autour de la diversité des esthétiques, fidèle à l'esprit de Jazzablanca et à sa volonté de proposer un festival structuré, exigeant et ouvert, où les grandes figures internationales dialoguent avec les scènes actuelles et les nouvelles écritures musicales.

La montée en puissance du festival illustre le chemin parcouru par Jazzablanca depuis près de deux décennies : un événement qui affirme son exigence artistique, célèbre la diversité des styles et met en lumière tant les légendes et icônes internationales, que des figures des scènes actuelles et des artistes émergents.

Aujourd'hui, Jazzablanca présente plusieurs trajectoires musicales au sein d'un même espace, offrant ainsi au public une expérience plurielle. Les festivaliers pourront composer leur parcours, explorer les différentes scènes et profiter de l'ambiance du Village.

Cœur de vie du festival, le Village dévoilera une nouvelle scénographie pour améliorer l'expérience des festivaliers et offrir de nouveaux espaces avec plus de confort et de découvertes.