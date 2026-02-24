Afrique: Botola Pro D1 - Le WAC cartonne, le Raja se rassure et la RSB assure

Le Wydad de Casablanca a frappé fort lors de la 13ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football en signant une victoire étincelante loin de ses bases devant l'Olympique Dcheira (5-0), tandis que les co-leaders le Maghreb Fès, le Raja Casablanca et le COD Meknès ont assuré à leur tour en signant des succès précieux.

Les hommes de Mohammed Amine Benhachem, qui ont tenu la dragée haute à une équipe de l'Olympique Dcheira pourtant avec un moral au beau fixe après son succès la semaine passée chez l'Ittihad Tanger, ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu et ont livré une prestation aboutie, alliant efficacité offensive et solidité défensive.

Ce succès éclatant confirme la montée en puissance des coéquipiers de Hakim Ziyech, qui comptent quatre matches en moins en raison de leur engagement en Coupe de la Confédération africaine de football où ils disputeront les quarts de finale.

De son côté, le Maghreb de Fès, co-leader, est allé chercher une victoire importante sur la pelouse de l'Union Yaacoub El Mansour (2-1). Les Jaune et Noir ont su faire la différence dans les moments clés pour repartir avec les trois points, profitant en cela d'un Sofiane Benjdida en grande forme, meilleur buteur de la Botola Pro D1 avec 10 réalisations. Ce succès confirme, si besoin est, l'ambition du club de la capitale spirituelle du Royaume à jouer les premiers rôles cette saison.

Son voisin, le COD Meknès, signe lui aussi une saison spectaculaire qui lui a valu la place de co-leader après sa victoire à domicile face à la lanterne rouge, l'Olympic Safi (1-0). Dans une rencontre âprement disputée, les locaux ont fait preuve de discipline et de réalisme pour sécuriser un succès précieux, leur permettant d'aborder la suite avec davantage de confiance. Néanmoins, cette défaite a précipité le départ du coach du Requin Bleu, Zakaria Aboub, bien que le club safiot ait signé une participation remarquable en Coupe de la CAF.

Le derby de la capitale, entre l'Union Touarga et l'AS FAR s'est soldé sans vainqueur ni vaincu (1-1), un nul qui n'arrange en rien les affaires du club militaire (5ème/19 pts) et qui compte quatre matches en moins.

Pour sa part, le Raja de Casablanca a réussi à battre l'Ittihad de Tanger (2-0), dimanche soir à domicile, s'offrant trois précieux points qui lui permettent de pointer à la 3ème place (23 pts).

Dans un match rythmé par une haute intensité et rivalité, le Kawkab Marrakech a été acculé au partage des points par le Difaa El Jadida (0-0). Le club de la cité ocre s'est hissé à la 12ème place avec 10 points, tandis que le DHJ pointe à la 7ème place avec 17 unités.

De son côté, la Renaissance Berkane, à la recherche de son rythme de croisière, a signé une victoire in extremis à domicile face au FUS Rabat (1-0). Les Berkanis sont désormais sixièmes avec 17 points et tenteront de bien gérer leurs cinq matches en retard, dont le premier les opposera au Raja Casablanca ce mercredi.

Résultats

USYM-MAS : 1-2

CODM-OCS : 1-0

OD-WAC : 0-5

KACM-DHJ : 0-0

UTS-ASFAR : 1-1

RSB-FUS : 1-0

RCAZ-HUSA : 0-0

Raja-IRT : 2-0