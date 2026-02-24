Maroc: Le pavillon marocain ouvre ses portes au Salon international de l'agriculture de Paris

Le pavillon marocain au Salon international de l'agriculture (SIA), qui se tient du 21 février au 1er mars à Paris, a été inauguré, dimanche, par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, accompagné de l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitaïl. Vitrine internationale de l'agriculture marocaine et de ses produits du terroir

Placé sous le thème "Maroc, des siècles de saveurs", le pavillon national met à l'honneur 30 groupements de producteurs représentant 46 coopératives et plus de 740 petits agriculteurs, dont 61% de femmes rurales, issus de toutes les régions du Royaume. Erigé sur une superficie de 300 m², cet espace donne à voir une immersion sensorielle dans la richesse et la diversité des produits du terroir, notamment l'argan, le safran de Taliouine, les dattes Majhoul, l'huile d'olive, le caroubier, les plantes aromatiques et médicinales et les épices.

Dans une déclaration à la presse, M. El Bouari a indiqué que ce Salon, auquel le Royaume prend part pour la 13ème année consécutive, constitue une vitrine internationale de l'agriculture marocaine et de ses produits du terroir, rapporte la MAP. La participation marocaine, a-t-il dit, illustre les efforts déployés par les femmes et les hommes qui s'engagent à mettre en valeur les produits marocains. Et d'ajouter que son département assure l'accompagnement des coopératives, notamment à travers l'amélioration de la qualité, la commercialisation, ainsi que le renforcement de leur présence à l'international.

De son côté, le directeur général de l'Agence pour le développement agricole (ADA), Mehdi Rifi, a indiqué que l'ensemble des régions du Royaume sont représentées dans ce Salon, mettant en avant la richesse, la diversité et la qualité des produits exposés. Le pavillon marocain, a-t-il poursuivi, connaît déjà un afflux important de visiteurs, faisant part de leur fort engouement pour les produits nationaux notamment en ce mois sacré de Ramadan.

Cette grande manifestation agricole internationale, a-t-il expliqué, constitue une vitrine pour les coopératives marocaines leur offrant l'opportunité de s'ouvrir sur le monde, de faire connaître leurs produits et de nouer des partenariats avec des opérateurs en France et en Europe, en perspective de l'exportation vers le marché européen.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et portée par l'Agence pour le développement agricole (ADA), la participation marocaine au SIA de Paris vise à développer davantage les débouchés commerciaux pour les produits du terroir marocains à l'international.

Elle constitue un levier important de création de richesse et de revenus, notamment au profit des petits agriculteurs, s'inscrivant pleinement dans les objectifs de la stratégie "Génération Green 2020-2030", visant l'émergence d'une nouvelle classe moyenne agricole et la valorisation des produits marocains à l'international.

Le Salon international de l'agriculture de Paris est la plus grande manifestation agricole de France et l'un des plus importants événements mondiaux consacrés à l'agriculture et à l'alimentation. Il constitue une vitrine exceptionnelle pour les produits du terroir, l'élevage, la génétique animale et les innovations agricoles. Chaque année, le SIA rassemble consommateurs, décideurs, professionnels et acteurs de la recherche. En 2025, il a accueilli plus de 600.000 visiteurs, confirmant son rayonnement et son attractivité à l'échelle internationale.