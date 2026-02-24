Sénégal: Dakar - Le CNOSS sensibilise des élèves sur les défis de la protection de l'environnement

Dakar — Le Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) a organisé, mardi, une journée de sensibilisation des élèves des écoles de Dakar sur les défis liés à la protection de l'environnement à travers des activités de gestion des déchets, d'apprentissage du tri et d'adoption de comportements responsables, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des jeunes, en particulier des élèves du cycle élémentaire, aux enjeux liés à la protection de l'environnement.

"Nous avons organisé cette activité, en relation avec le Comité International Olympique (CIO) pour conscientiser les élèves sur les dangers de la destruction de la planète", a déclaré Seydina Omar Diagne, secrétaire général du CNOSS.

S'exprimant devant la presse, il a soutenu que cette activité vise notamment à "promouvoir une meilleure gestion des déchets à travers l'apprentissage du tri et l'adoption de comportements responsables". Il a également insisté sur le rôle important que doivent jouer les élèves dans ce combat contre la dégradation de l'environnement.

"Nous avons choisi la cible la plus petite, c'est-à-dire les élèves qui sont dans nos écoles pour essayer de les conscientiser sur tous les dangers qu'il y a sur la destruction de la planète", a fait savoir M. Diagne. Selon lui, les élèves pourront, à leur tour, "conscientiser leurs parents, leurs amis dans le quartier sur les dangers" liés à la dégradation de l'environnement.

Le CNOSS entend, à travers ce programme de sensibilisation sur l'écologie, contribuer activement à l'héritage éducatif et environnemental des JOJ Dakar 2026 en mettant l'accent sur l'éducation citoyenne, la responsabilité environnementale et les valeurs olympiques, a ajouté M. Diagne. Il a également précisé que "pour le moment", la sensibilisation porte sur les écoles situées autour de la sphère des JOJ, tels que Diamniadio et Saly Portudal.

Ndèye Thiaba Sène, spécialiste en Management environnemental, Economie circulaire, Changement climatique et RSE, a, de son côté, rappelé que l'objectif visé à travers la journée de sensibilisation est que les élèves grandissent avec les bons gestes écologiques pour pouvoir protéger l'environnement.

"Nous voulons qu'ils puissent grandir avec les bons éco gestes : savoir bien trier, être propres pour pouvoir garder leur environnement propre et surtout être des ambassadeurs auprès des autres élèves et de leurs familles", a-t-elle insisté.

Ndèye Khar Diallo, enseignante à l'école élémentaire Bamba I à Dakar, s'est, quant à elle, réjouie de l'organisation de cette journée de sensibilisation. "Ça nous permet en classe de renforcer une activité appelée +Vivre dans son milieu+, qui prend en charge ce qui est maladie, environnement à travers le tri, le recyclage, etc.", a-t-elle fait savoir.

Au cours de la journée de sensibilisation, les élèves ont signé une charte promettant de respecter le tri des déchets, la nature, la veille à la propreté, la sensibilisation des autres élèves aux gestes écologiques. Ils se sont également engagés à "fermer le robinet, à éteindre les lampes, à ne pas gaspiller, à sensibiliser leurs familles et amis aux gestes écologiques".