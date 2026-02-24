Maroc: Le musée du cinéma à Ouarzazate, une mémoire vivante du 7e ART et de ses métiers

En déambulant dans les différentes galeries et dédales du musée du cinéma à Ouarzazate, le visiteur s'offre une immersion enrichissante dans l'univers fascinant du 7e art et un voyage instructif dans les techniques de tournage de plusieurs superproductions mondiales.

En effet, les milliers de touristes qui affluent annuellement sur cet édifice, situé au cœur de la ville, considèrent la visite du musée comme un incontournable de leur séjour à Ouarzazate, à l'instar de Fabrice, un touriste français qui a fait part de sa grande admiration pour des objets, statues et matériels de films que recèle le musée. Inauguré en 2007, le musée constitue l'un des principaux repères culturels et touristiques de la ville de Ouarzazate, en tant qu'espace illustrant le lien étroit entre l'industrie cinématographique et le développement touristique dans la région

"Ouarzazate est une magnifique région avec plein de belles choses à visiter, notamment tout ce qui tourne autour du cinéma", s'est réjoui ce touriste venu explorer en famille les merveilles du Royaume. "Nous avons eu l'occasion de visiter les célèbres studios du cinéma. Aujourd'hui, nous sommes au musée du cinéma pour apprécier les objets hébergés dans ce lieu de mémoire du cinéma marocain et international ", souligne Fabrice, dans une déclaration à la MAP.

Caméras d'époque, matériel d'éclairage, accessoires, statues pharaoniques, uniformes de soldats romains, costumes de tournage et décors grandeur nature de blockbusters mondiaux tournés à Ouarzazate, le musée offre un périple captivant dans le monde du cinéma et ses récits, narrations, fictions, illusions, techniques de production... Inauguré en 2007, le musée, édifié sur une superficie de deux hectares, constitue l'un des principaux repères culturels et touristiques de la ville de Ouarzazate, en tant qu'espace illustrant le lien étroit entre l'industrie cinématographique et le développement touristique dans la région.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association du Musée du cinéma de Ouarzazate, Ahmed Ouzdi, a indiqué que cet espace culturel et touristique était à l'origine un studio de tournage cinématographique, construit au milieu des années 1980, avant d'être reconverti en musée du cinéma qui garde cette mémoire vivante du patrimoine cinématographique de Ouarzazate, tout en conservant sa vocation d'accueil des productions nationales et internationales.

Le musée constitue aujourd'hui un véritable pilier de l'industrie cinématographique, tant au niveau national qu'international, en offrant un espace de tournage et des services techniques associés, tout en contribuant à la création d'emplois au profit des compétences locales et à la dynamisation de l'économie régionale, fait savoir M. Ouzdi.

Il a également mis en avant la complémentarité entre cinéma et tourisme à Ouarzazate, notant que la vitalité des productions cinématographiques a un impact direct et positif sur l'activité touristique. La ville dispose, a-t-il dit, d'infrastructures touristiques de qualité répondant aux exigences des sociétés de production, ce qui renforce son attractivité en tant que destination de tournage et de séjour.

Par ailleurs, M. Ouzdi a insisté sur le rôle formateur du musée, notamment à travers l'accompagnement des stagiaires de l'Institut spécialisé des métiers du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que des étudiants de la Faculté polydisciplinaire de Ouarzazate, en leur offrant des opportunités de stage lors des productions ou en accueillant leurs projets de fin d'études (courts métrages et documentaires), favorisant ainsi l'articulation entre formation académique et pratique professionnelle.

Forte de sa renommée internationale forgée grâce à plusieurs décennies de rayonnement cinématographique et culturel, la ville de Ouarzazate très privilégiée par les super producteurs mondiaux se veut un pôle national et international de l'industrie du cinéma et des métiers y associés.

Dans ce sens, le délégué provincial du tourisme à Ouarzazate-Zagora-Tinghir, Youssaa Ouhti, a indiqué que le musée, surplombant la fameuse Kasbah de Taourirt, occupe une position centrale dans les circuits touristiques et culturels prisés par les visiteurs. Il a été aménagé au sein d'anciens espaces de tournage, dans le but de valoriser la mémoire cinématographique locale et de renforcer l'attractivité de la destination à travers une offre culturelle intégrée, a-t-il expliqué.

Le musée abrite une collection variée de décors originaux utilisés dans des productions internationales, dont " Gladiator" et "The Mummy", ainsi que d'autres oeuvres cinématographiques et télévisuelles de renom, précise le responsable, ajoutant que le musée offre aux visiteurs une expérience immersive mettant en lumière les différentes étapes de la production cinématographique au sein des studios.

Le musée du cinéma de Ouarzazate demeure ainsi un espace institutionnel de référence, participant au rayonnement de Ouarzazate aux niveaux national et international et soutenant la dynamique touristique que connaît la région dans le cadre des stratégies nationales de développement du secteur, a-t-il dit.

En effet, la promotion de l'attraction touristique de Ouarzazate s'inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser le patrimoine matériel et immatériel et à concilier développement touristique et préservation de l'identité culturelle locale. Véritable levier de diversification de l'offre touristique locale, le musée, qui constitue aussi un espace dédié aux activités culturelles et artistiques, contribue à promouvoir le tourisme culturel et créatif, à prolonger la durée de séjour des visiteurs et à consolider le positionnement de Ouarzazate en tant que pôle international du tourisme cinématographique.