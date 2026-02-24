Sénégal: Amélioration de la qualité des services - Le ministère de la Santé envisage de former 7 000 agents

Dakar — Le projet d'amélioration de la qualité des services de santé ambitionne de former 7 000 agents à travers la mise en place de quatre comités de pilotage, afin d'assurer le renforcement de la formation d'agents de santé dans les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack, a-t-on appris du directeur des Ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

" Il y a pas mal d'ateliers qui se sont tenus dans le cadre de la formation des formateurs, qui, in fine, a permis de former 90 formateurs. Et ce sont ces gens-là qui vont être déployés sur toute l'étendue du territoire pour former les communautés, les sensibiliser, pour qu'on puisse intégrer ces formations-là au niveau des régions de Dakar, Kaolack, Thiès et Diourbel. Et la cible, aujourd'hui, c'est de former 7 000 agents", a notamment déclaré Malick Diallo.

S'exprimant, mardi, lors d'un atelier de sensibilisation et de mise en place des comités de pilotage, il a ajouté que dans ce processus, quatre comités de pilotage seront installés, au niveau central et dans chaque région cible.

Le projet d'amélioration de la qualité des services de santé dont la mise en oeuvre est assurée par la Direction générale des établissements de santé (DGES), la Direction des établissements publics de santé (DEPS) et la Direction de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière (DQSHH), vise l'amélioration de la qualité des services de santé, selon lui.

Dr Diallo a, en outre, fait savoir que la formation des agents va porter sur quatre curricula, suivant une approche reposant sur le renforcement de la formation en ligne dans les domaines des soins de santé primaires, des compétences de vie contemporaine, du plaidoyer des jeunes et de l'entreprenariat en santé afin d'assurer la réinsertion professionnelle des jeunes dans le système de santé.

Prenant part à l'atelier, la directrice régionale de l'Association pour la médecine et la recherche (AMREF) en Afrique de l'Ouest a souligné que "l'importance du projet concerne la formation des travailleurs de la santé dans toutes les zones du Sénégal pour les outiller à mieux faire leur travail, à assurer des soins de santé de qualité et un système de santé résilient". Selon Awa Ding, il est attendu à la fin de l'atelier la définition d'une feuille de route pour arriver à atteindre ces cibles de 7 000 agents.