Sénégal: Ousmane Sonko dénonce la publication des tests sérologiques de personnes arrêtées

Dakar — Le Premier ministre a dénoncé, mardi, à Dakar, la publication de résultats des tests sérologiques des personnes arrêtées récemment pour homosexualité présumée et transmission volontaire du sida.

"Je profite de cette tribune pour déplorer la publication du statut sérologique de ces personnes", a soutenu Ousmane Sonko devant les députés réunis en plénière pour des questions d'actualité aux membres du gouvernement.

"Ce qui se passe dans ce pays, concernant la publication du statut sérologique des gens, est à déplorer", a-t-il insisté, en fustigeant des pratiques "inacceptables" et "inadmissibles".

Les personnes dont les tests sérologiques ont été publiés appartiennent à des familles et ont des enfants, a rappelé le Premier ministre. "À cause de la publication de leur statut sérologique, leurs enfants n'osent plus aller à l'école", a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Il n'y a plus de secret de l'instruction entre le juge et le parquet. Tous les procès-verbaux" des récentes enquêtes relatives à des faits d'homosexualité sont exposés sur la place publique, a dénoncé le chef du gouvernement.

"Qui a donné l'autorisation à des gens de publier le statut sérologique d'autrui, de dire qui a le cancer ou le sida ? Où est le procureur de la République ?" s'est demandé Ousmane Sonko.

Il ajoute qu"'il faut interpeller tout de suite les gens qui s'adonnent à ces pratiques".

"On est en train de détruire des familles [...] Pour quelle raison fait-on cela ?" s'est indigné M. Sonko, appelant les personnes à l'origine de ces "pratiques" à y mettre fin.