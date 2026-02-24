Sénégal: Le FESPACO lance son appel à films pour la 30e édition

Dakar — Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), a lancé, mardi, un appel à films pour sa sélection officielle en perspective de la prochaine édition de ce important rendez-vous du septième art, prévue du 27 février au 6 mars 2027.

"Il est porté à la connaissance des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel que les inscriptions pour la sélection officielle des films sont ouvertes", a déclaré le directeur général de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA), Alex Moussa Sawadogo, mardi, lors d'une conférence de presse diffusée en direct sur la page Facebook.

Cet appel à candidatures, précise-t-il, s'adresse aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.

Ils ont jusqu'au 20 septembre prochain pour soumettre leur film sur le site de l'ABCA ou du Fespaco https://fespaco.bf/inscription-des-films-2027/.

Les candidats peuvent soumettre leur film dans les deux sections ouvertes dont l'une, en compétition officielle, est réservée aux films des réalisateurs africains et de la diaspora, la section hors compétition étant réservée aux cinéastes des pays autres qu'africains.

Parlant des critères d'éligibilité des films, M. Sawadogo souligne qu'ils ne doivent pas avoir plus de deux ans au 31 décembre 2026, ne doivent pas avoir été présentés lors de la précédente édition et ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale au Burkina Faso.

Pour cette 30e édition du Fespaco, l'inscription des films est soumise au paiement d'une somme de 32.798 francs CFA, soit l'équivalent de 5 euros, comme lors de la dernière édition.

Lors de cette conférence de presse, le directeur général de l'ABCA a dévoilé la liste des membres du comité de sélection du Fespaco 2027, composé de professionnels reconnus du cinéma et de l'audiovisuel africain et international.

Il s'agit de programmateurs, producteurs, scénaristes, critiques, monteurs et directeurs artistiques qui, selon Alex Moussa Sawadogo, reflètent la diversité des regards et des expertises du continent et de sa diaspora.

En plus du Burkina Faso, plusieurs pays sont représentés au sein de ce comité de sélection. Il s'agit du Ghana, du Zimbabwe, de la République démocratique du Congo, du Mozambique, den la Tunisie, du Maroc, du Brésil et des Comores.

Le comité aura la responsabilité d'examiner les oeuvres soumises et de retenir les films qui composeront la sélection officielle.

"Ils contribueront à garantir une sélection exigeante, inclusive et représentative de la vitalité du cinéma africain et de ses diasporas", a fait valoir le comité d'organisation.

Il estime qu'à travers ce comité, "le Fespaco 2027 réaffirme son ambition : célébrer l'excellence, promouvoir la diversité des expressions cinématographiques et accompagner l'évolution de l'industrie du film en Afrique".

Faisant le bilan de l'édition 2025, le directeur général de l'ABCA, ancien délégué général du Fespaco, a estimé que la manifestation créée en 1969 est montée en puissance, avec 53 pays représentés, 625 séances de projections, dont 36 hors les murs.

Deux-mille journalistes ont été accrédités, a-t-il dit.

Pour le pavillon du Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain (MICA), 98 stands ont été enregistrés avec 17.400 visiteurs.

Il signale qu'un livret sera publié pour consigner les actes du colloque qui avait pour thème "Cinémas d'Afrique et identités culturelles".

"Le Fespaco n'est plus seulement un espace de diffusion et de visibilité, il est aussi un espace de transmission et de soutien", a fait valoir le DG de l'ABCA.