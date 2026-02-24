Sénégal: Thiaroye-Sur-Mer accueille un colloque consacré à la sauvegarde de la pêche artisanale

Thiaroye-Sur-Mer — Des experts, des autorités administratives, des professionnels de la pêche, des mareyeurs et des femmes transformatrices de produits de la mer ont entamé, mardi, à Thiaroye-Sur-Mer (ouest), un colloque consacré à la sauvegarde des ressources halieutiques et à la pêche artisanale.

Cette rencontre de deux jours est une initiative du Réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal (REFEPAS).

"Ce que nous attendons de ce colloque, c'est que les participants puissent proposer des solutions à la crise de ce secteur surexploité, la pêche artisanale", a dit Aïssata Daouda Dia, responsable du plaidoyer pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Bleue Ventures, une organisation spécialisée dans la conservation des ressources marines.

Diaba Diop, la présidente du REFEPAS

Le REFEPAS et ses invités vont mettre en exergue, au cours des travaux du colloque, le rôle du plaidoyer dans la sauvegarde de la pêche artisanale. Ils estiment que ce sous-secteur de la pêche est victime d'une surexploitation nuisible aux espèces marines.

"Ce n'est pas un moment de confrontation, mais de discussion, dans le but de trouver des solutions aux préoccupations des acteurs de la pêche artisanale", a précisé Mme Dia.

"Nous attendons de ce colloque de fortes recommandations pour mieux défendre les intérêts des pêcheurs artisanaux, protéger les femmes transformatrices, les mareyeurs et tous ceux qui exercent des activités liées à la pêche artisanale", a dit Diaba Diop, la présidente du REFEPAS.

Sidiya Diouf, chef de division de la pêche artisanale à la direction des pêches maritimes

Sidiya Diouf, le chef de division de la pêche artisanale à la direction des pêches maritimes, a invité les acteurs de cette forme de pêche à unir leurs efforts et leurs idées en vue d'une bonne protection des ressources halieutiques. "Protéger la pêche n'est pas un luxe, c'est un impératif de souveraineté nationale. Si ce secteur s'effondre, c'est tout un écosystème qui va en pâtir", a prévenu M. Diouf.