Sénégal: L'importance de l'axe Dakar-Ankara mise en exergue à l'occasion d'un 'iftar' à Thiès

Thiès — L'ambassadrice sortante de Turquie au Sénégal, Nur Sagman, a insisté sur l'importance de maintenir les liens de solidarité et de coopération entre son pays et le Sénégal, se disant confiante pour la consolidation de l'axe Dakar-Ankara.

Nur Sagman, sur le départ, a pris part à un iftar (repas de rupture du jeûne), lundi, à la mosquée "Diakaay mouride", dans la cité du rail.

Ce "ndogou" a été organisé par l'ambassade de Turquie au Sénégal, en collaboration avec la fondation turque Diyanet et la Ville de Thiès, en guise de repas d'adieu.

"Je suis très émue d'avoir partagé ce repas modeste ici avec le maire de [Thiès] et la fondation turque, Diyanet. Cela nous a permis de nous retrouver pour cette rupture de jeûne", a dit Mme Sagman.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a remercié le maire de Thiès Babacar d'avoir accepté sa proposition qui lui "tenait à coeur", de "revenir à Thiès et de partager ces moments, avant de partir de ce beau pays, le Sénégal".

La diplomate s'est montrée confiante quant à la poursuite de la coopération entre le Sénégal et la Turquie, assurant que sa remplaçante travaillera à consolider les relations entre les deux pays.

"Je suis sûre que ma successeure va continuer à développer cette coopération, parce que Thiès est une ville très importante du Sénégal. Il faut que nous continuions à travailler ensemble", dit-elle.

Le maire Babacar Diop a, lui aussi, confirmé la qualité des relations entre sa ville qu'il dirige et la Turquie, tout en rendant hommage à l'ambassadrice.

"Nous avons une belle coopération entre la Turquie et Thiès", a déclaré l'élu local.

"Aujourd'hui, elle [Nur Sagman] a fini sa mission au Sénégal et c'est l'occasion pour moi personnellement et au nom de notre conseil municipal surtout, de la remercier pour tous les efforts faits pour Thiès, durant chaque mois de ramadan ou les autres fêtes religieuses", a témoigné Babacar Diop.

Il rappelé que la Turquie était par exemple présente à Thiès aux côtés des couches vulnérables pendant la Tabaski (Aïd-el-kébir). "C'est l'occasion pour nous de lui témoigner toute notre reconnaissance", a insisté M. Diop.

Selon le maire, la coopération turco-sénégalaise, notamment avec le Ville de Thiès, est surtout axée sur le social, avec "beaucoup d'actions" durant le ramadan, la Tabaski ou les autres fêtes religieuses.

Il a toutefois évoqué l'existence d'un projet à caractère sportif sur lequel les deux parties travaillent, afin de "construire un pont entre les clubs de Thiès et les clubs au niveau de la Turquie", laissant entendre qu'il s'agit là d'une opportunité de propulser le football local.

Le maire a aussi rapporté avoir discuté avec la représentation diplomatique turque la possibilité de jumeler la ville de Thiès avec une ville turque déjà identifiée.

Selon lui, une mission devrait permettre prochainement aux deux villes sénégalaise et turque de ficeler un projet de coopération allant dans ce sens.