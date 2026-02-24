Sénégal: Connectivité - 7 millions de sénégalais n'ont pas accès à Internet (Alioune Sall)

Dakar — Sept millions de Sénégalais n'ont pas accès à Internet, a indiqué, mardi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, Aliou Sall, soulignant que le taux de pénétration n'a pas dépassé 40% en 2026.

S'exprimant lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur les questions d'actualité, M. Sall a ajouté que "plus de 1000 localités sans Internet. Ces localités vivent la fracture numérique de façon quotidienne".

L'État du Sénégal nourrit "une ambition forte" de résorber ce gap, a rappelé le ministre

Dans ce contexte, il a assuré que l'arrivée, au Sénégal, de Starlink, fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX du milliardaire américain Elon Musk, est passée par "un processus rigoureux".

"Ce dossier a été traité de la manière la plus rigoureuse possible", a-t-il dit, soulignant que la protection des données personnelles est également prise en compte.

Avec l'arrivée de Starlink, un million de Sénégalais vont se connecter de manière gratuite notamment dans les zones les plus vulnérables, les écoles, les universités, les zones du Plan Diomaye pour la Casamance, a annoncé le ministre.

Selon lui, cela va permettre à l'Etat d'économiser 64 milliards de francs CFA sur les cinq ans prochaines années.

Le député de la majorité Fodé Mané avait interpellé le gouvernement sur la question de l'accès à Internet, devenu selon lui "un impératif".

"La fracture numérique est une question lancinante au niveau des zones lointaines et frontalières", a déclaré le député, ajoutant que l'arrivée de Starlink suscite "beaucoup d'interrogations".

Il est notamment revenu sur la cherté de l'Internet, les stratégie et mécanismes mis en place pour protéger "nos données [personnelles] face aux cyberattaques."

"Starlink, ce n'est pas un une fin en soi, c'est un outil. La cybersécurité est un phénomène qui est là et qu'il faut combattre", a-t-il notamment alerté.