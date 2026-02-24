Tunisie - La société Chimique Alkimia annonce un repli de 6,70% de son chiffre d'affaires au terme de l'exercice 2025.

Au terme de l'exercice 2025, la société chimique tunisienne ALKIMIA a annoncé que son chiffre d'affaires cumulé a connu un repli de 6,70% par rapport à l'exercice 2024.

Selon les indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2025 établi par la direction de cette entreprise, le chiffre d'affaires cumulé est passé de 107,205 millions de dinars (MD) en 2024 à 100,017 MD un an plus tard, en ligne avec le volume des produits vendus.

La production au 31 décembre 2025 a atteint 22 891 tonnes réparties en 14 220 tonnes de Tri-Poly Phosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10) et 8671 tonnes de MAP cristallisé, contre 28 974 tonnes au 31 Décembre 2024, enregistrant ainsi une baisse de 21% due notamment à la perte de compétitivité dans une conjoncture de très forte concurrence internationale qui favorise de plus en plus les industriels ayant des productions intégrées.

Selon la direction de la société Alkimia, la situation de la trésorerie de l'entreprise devient de plus en plus tendue compte tenu de la marche réduite des unités de production, de la baisse du chiffre d'affaires et des charges fixes de sous-activité qui sont devenues très importantes.

« L'augmentation de capital de 20 MD, libérée en partie, est utilisée pour la mise en oeuvre du Projet de production de 80 000 tonnes de NPK, pulvérulents et granulés, projet qui a atteint l'étape de la finalisation des études de base et de détails » avancent les responsables de la société.

Concernant l'endettement total de Alkimia, il a enregistré un accroissement de 4%, s'établissant à 18,328 MD contre 17,671 MD en 2024. Pour ce qui est des investissements réalisés, les responsables de la société Alkimia les situent à 179 457 dinars contre 9 226 dinars en 2024.