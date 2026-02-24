Congo-Kinshasa: L'ACGT note l'évolution des travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) constate une avancée notable dans les travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, dans la province du Haut-Katanga.

Selon des sources proches de cet établissement public, la route se trouve déjà à l'étape de la couche de base à la sortie de la cité de Kasenga, légèrement après l'Université Agustin Katumba Mwanke. Les mêmes sources rapportent qu'à ce niveau, il ne manque plus que la couche de roulement.

Les agrégats utilisés proviennent de deux carrières exploitées par la firme China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), installée à quelques encablures du village de Makungu.

Sur l'axe Makungu-Chalwe, long de 19 km, la plate-forme héritée des travaux préliminaires a été améliorée et est désormais prête à accueillir la couche de base, indique l'ACGT. Pour le drainage des eaux, plusieurs ouvrages de franchissement ont été réalisés, notamment trois dalots de 4 à 2 pertuis, complétés par l'installation de nombreuses buses aux endroits recommandés par les études.

Pour obtenir une emprise suffisante en partant du tracé existant, des expropriations ont été effectuées.Outre la compensation financière, une relocalisation a été proposée aux expropriés dans des maisons construites en matériaux durables, situées non loin de leur village.

« Dans les zones escarpées, le choix a été fait de s'attaquer à la roche au moyen du dynamitage. Une fois réalisée et suivie de l'évacuation des déblais rocheux, cette opération permet d'atteindre une côte acceptable pour la future circulation des véhicules poids lourds, auxquels cette route est principalement destinée. Pour rappel, le projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe est une concession accordée par la Zambie et la RDC au concessionnaire GED Africa », rapportent des sources proches de l'ACGT.

Le projet comprend trois composantes, dont la route : 90 km en Zambie et 98 km en RDC.

Achèvement du pont haubané en juillet 2026

Les travaux du pont jeté sur la rivière Luapula avancent à grands pas et sa livraison est prévue pour le mois de juillet 2026, selon l'ACGT.

Les quatre assises constituant la fondation de cet ouvrage de 310 mètres de portée, en cours de construction sur la rivière Luapula et reliant Chalwe Kabila en Zambie à Chalwe en RDC, sont en cours de réalisation. Dans le cadre du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe, les deux piles et les deux culées ont été enfoncées à une profondeur d'une dizaine de mètres.

Une importante quantité de barres de fer a été mise en œuvre pour le coffrage, et 1 700 m³ de béton seront coulés dans chaque pile. La base-vie dédiée aux travaux du pont ayant été installée du côté zambien, une barge a été construite pour assurer la traversée du matériel dans les deux sens.