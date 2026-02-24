Afrique de l'Ouest: Guinée Bissau - Le Trésor Public lève 20 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à ses besoins budgétaires, la Guinée Bissau a levé le lundi 23 février 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 20 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 182 et 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Pour ce faire, l'émetteur avait mis en adjudication un montant de 20 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 90,653 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 453,27%.

Le montant des soumissions retenu est de 20 milliards FCFA et celui rejeté 70,653 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 22,06%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,45% pour les bons de 182 jours, 7,30% pour ceux de 364 jours et 9,61% pour les obligations.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 août 2026 pour les BAT de 182 jours et au 22 février 2027 pour ceux de 364 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 février 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.