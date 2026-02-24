Congo-Kinshasa: Décès de Willy Ngoma, porte-parole de l'AFC/M23 à Rubaya

24 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Willy Ngoma, porte-parole du groupe armé AFC/M23, est décédé ce mardi 24 février, rapportent plusieurs médias locaux et internationaux. L'information est également confirmée par d'autres sources locales.

Le porte-parole du groupe armé AFC/M23 a été mortellement touché à la suite de frappes aériennes qui seraient menées par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Rubaya, dans la province du Nord-Kivu.

L'opération militaire aurait eu lieu vers 2 heures du matin, ce mardi 24 février. Willy Ngoma était un dirigeant militaire du Mouvement du 23 mars (M23) et, depuis février 2024, il figurait sur la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Il est décédé 13 mois après la prise de la ville de Goma par l'AFC/M23.

