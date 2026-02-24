Ile Maurice: Judo - Belle moisson des quadricolores

Au cours du week-end écoulé, le Dojo Régional de Champ-Fleuri à La Réunion a été le théâtre d'une démonstration de force de la part des Mauriciens. Engagés dans la 10e édition de l'Open International de la Ville de Saint-Denis, un tournoi prestigieux classé Label A, nos judokas ont prouvé qu'ils faisaient partie de l'élite régionale en ramenant une moisson de médailles exceptionnelle.

Nos seniors ont littéralement survolé la compétition, affirmant leur supériorité technique dans plusieurs catégories clés. Winsley Gangaya (-60 kg) et Lucas David (-100 kg) ont décroché l'or avec brio, tout comme Illana Thomas (-48 kg), Elisa Aunay (57 kg) et Tracy Durhone (+78 kg), qui ont toutes gravi la plus haute marche du podium. A noter que Winsley Gangaya a battu un autre Mauricien, à savoir Mc Dynest Résidu. Lucas Davis s'est, lui, défait d'Ivan Mognon. Chez les plus de 100 kg, Shane Dulmar s'est adjugé l'argent dans un combat indécis jusqu'au bout.

La belle moisson s'est poursuivie avec la médaille d'argent de Hannah Goodorally (-78 kg), ainsi qu'avec les solides prestations en bronze de Christiano Simisse (-100 kg), Jade Khenmah (-57 kg) et Azie Malcom (-60 kg).

Les cadets ont, aussi, montré du caractère, notamment Jeremy Perrine (+90 kg) et Minouska Louis (+70 kg) qui s'imposent avec de l'or. Luca Collet (-73kg) et Hayden Khenmah (-81 kg) repartent avec l'argent, tandis que Yoel Leste (-60 kg) complète ce tableau d'honneur avec une médaille de bronze. Outre ces podiums, ces résultats confirment la progression constante des judokas sur la scène internationale. De bon augure avant les prochaines échéances.