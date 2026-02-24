Ile Maurice: Former, accompagner et insérer 50 jeunes dans le circuit touristique

Offrir une seconde chance, structurer un avenir, transformer un potentiel en véritable opportunité professionnelle, telle est l'ambition du programme «TWA Pu Lavenir» (Train - Work - Achieve), lancé par la Fondation Andrey & Julia Dashin. Cette initiative nationale de formation et d'insertion professionnelle s'adresse à 50 Mauriciens, âgés de 16 à 26 ans, confrontés à des difficultés socio-économiques.

Dès février 2027, ces jeunes auront l'opportunité d'intégrer le secteur touristique à travers un parcours structuré combinant formation certifiée, stages rémunérés et mentorat. Pensé comme un partenariat public-privé, le programme cible en priorité les jeunes accompagnés par des organisations sociales et communautaires à travers l'île, souvent exclus des circuits traditionnels d'éducation et d'emploi.

L'objectif est clair : transformer le potentiel en compétence et la compétence en emploi durable. D'une durée de 12 mois, le programme est certifié par la Mauritius Qualifications Authority, garantissant un cadre reconnu et structuré. Il est dispensé parThink Career!dans son centre de formation spécialisé à Quatre-Bornes.

Les participants bénéficient d'un enseignement pratique, assuré par des professionnels expérimentés du secteur hôtelier. Les modules couvrent des domaines clés du tourisme, notamment la réception, l'entretien ménager, la restauration et les arts culinaires. Une formation pensée pour répondre directement aux besoins du marché.

Mais l'atout majeur de TWA Pu Lavenir réside dans son approche terrain. Après la phase de formation théorique et pratique, les jeunes accèdent à des stages rémunérés au sein d'établissements hôteliers partenaires. Cet accompagnement individualisé vise à faciliter leur insertion professionnelle et à renforcer leur employabilité.

Les inscriptions pour la première cohorte ont été clôturées à la fin 2025 et les cours ont démarré à la mi-janvier 2026. Conçu pour être reproductible et pérenne, le programme s'inscrit dans les priorités nationales de croissance inclusive, d'emploi décent et de lutte contre la pauvreté, tout en contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations unies.

Trajectoires transformées

Au-delà des chiffres, ce sont des parcours humains qui prennent forme. Jean Elvin Bradley, 25 ans, nourrit l'ambition de devenir chef exécutif. Il décrit un environnement de formation marqué par le respect, la discipline et l'exigence professionnelle. À 17 ans, Marie Loutia s'est découvert une véritable vocation dans le domaine du housekeeping. Sheldon Nigel, également âgé de 17 ans, évoque un regain de confiance et une vision plus claire de son avenir.

Pour ces jeunes, le programme ne représente pas seulement un apprentissage technique. Il constitue un tremplin vers l'autonomie, une structure rassurante et une ouverture vers un secteur dynamique de l'économie locale.

Présente à Maurice depuis 2019, la Fondation Andrey & Julia Dashin finance intégralement la première cohorte. Elle lance également un appel aux acteurs locaux - entreprises, institutions et professionnels - afin qu'ils rejoignent l'initiative en proposant des stages, un soutien financier ou un accompagnement en mentorat.

Pour son fondateur, Andrey Dashin, le programme dépasse le simple cadre de la formation professionnelle : «Chaque jeune mérite une véritable chance d'apprendre, de travailler et de réussir. En leur offrant une formation structurée, des stages encadrés et un mentorat, nous les aidons à passer de l'incertitude à l'autonomie, avec de réelles perspectives d'avenir.»

De son côté, Anil Lockee, Chief Executive Officer et fondateur de Think Career!, insiste sur la portée concrète du projet : «Ces jeunes ont du talent et un immense potentiel. Grâce au soutien de la fondation, nous pouvons leur offrir l'encadrement et les opportunités dont ils ont besoin. Ce programme va changer des vies.»

Mission internationale

Créée il y a plus de dix ans par Andrey et Julia Dashin, la fondation oeuvre en faveur des enfants et des jeunes vulnérables, en soutenant des projets caritatifs fournissant ressources, accompagnement et opportunités, de Chypre à Maurice.

Avec TWA Pu Lavenir, elle confirme sa volonté d'agir concrètement pour une société plus inclusive. En misant sur la formation, l'accompagnement et l'accès à l'emploi, le programme ambitionne de faire bien plus que former : il s'agit de permettre à une nouvelle génération de construire son avenir sur des bases solides et durables.