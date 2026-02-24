Ile Maurice: Le déficit de la balance commerciale en baisse sur un an

24 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

La balance commerciale a affiché un déficit d'environ Rs 20,2 milliards en décembre 2025, en baisse de 8,0 % comparativement à la même période en 2024, indiquent les données de Statistics Mauritius publiées le 18 février. Le commerce international total, soit l'ensemble des exportations et des importations, s'est établi autour de Rs 38,8 milliards.

Les exportations ont atteint Rs 9,3 milliards, enregistrant une progression de 5,5 % sur un an. Elles sont composées d'environ Rs 5,1 milliards d'exportations domestiques, Rs 1,5 milliard de réexportations et Rs 2,7 milliards provenant des soutes et bunkers. Les exportations ont été principalement dominées par les produits alimentaires et animaux vivants, qui ont représenté environ Rs 3,2 milliards, suivis des articles manufacturés divers avec près de Rs 1,7 milliard.

Les principales destinations des exportations ont été les États-Unis avec 14,4 %, suivis de l'Afrique du Sud, 12,0 %, du Royaume-Uni, 9,6 %, de la France, 9,2 %, de l'Espagne, 7,8 %, et de Madagascar, 7,7 %. Du côté des importations, elles se sont chiffrées à Rs 29,5 milliards en décembre dernier, en recul de 4,1 % sur un an.

Les principaux items d'importation ont concerné les combustibles minéraux, Rs 7,4 milliards, les machines et équipements de transport à hauteur de Rs 6,8 milliards, ainsi que les produits alimentaires et animaux vivants estimés à Rs 5,5 milliards. Les achats ont été principalement effectués auprès de la Chine, 18,3 %, des Émirats arabes unis, 10,7 %, d'Oman, 8,2 %, de l'Afrique du Sud, 7,9 %, de l'Inde, 7,4 %, et de la France, 6,0 %.

