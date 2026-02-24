Cote d'Ivoire: Drame à Yopougon - Une dalle s'effondre et fait un mort

Un drame s'est produit le mardi 24 février 2026 à Yopougon. Il s'agit de l'effondrement d'une dalle dans l'enceinte de Hôtel Astoria Palace. Cet écroulement a fait un mort, selon un communiqué du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm).

Alertée aux environs de 10 heures pour un effondrement de dalle survenu dans l'enceinte de l'établissement hôtelier, la 4e Compagnie de Yopougon s'est rendue rapidement sur les lieux et a constaté l'écroulement partiel d'une dalle. Les secours ont immédiatement engagé des opérations de reconnaissance afin de vérifier la présence d'éventuelles autres victimes sous les décombres. Après plusieurs heures de recherches, aucune autre victime n'a été signalée par les pompiers.

Face à ce type d'incident, le Gspm invite les populations à signaler immédiatement toute situation présentant un risque d'effondrement ou de fragilisation d'un bâtiment. Il exhorte également les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics à veiller au strict respect des mesures de sécurité, notamment en ce qui concerne les travaux en hauteur et la solidité des structures.