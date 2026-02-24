Cote d'Ivoire: Ramadan - Ismaël Cissé digitalise la zakat et renforce la transparence des dons

À l'occasion du mois sacré du Ramadan, l'opérateur économique ivoirien Ismaël Cissé a marqué les esprits en lançant, samedi 21 février 2026, à Abidjan, deux initiatives majeures en faveur de la communauté musulmane.

En présence de plusieurs guides religieux et du conseiller du Président de la République chargé des cultes, Drissa Koné, il a procédé au lancement d'« Amane + », une plateforme numérique dédiée au paiement sécurisé de la zakat, de la sadaqah et d'autres formes de dons. Présentée comme une innovation dans la gestion de l'aumône légale, cette application vise à moderniser et à sécuriser l'acquittement de la zakat, pilier fondamental de l'islam. En cette période de jeûne et de générosité, l'initiative se veut une réponse concrète aux préoccupations récurrentes des fidèles.

« Le Ramadan nous appelle à la générosité, mais aussi à la pureté de l'intention. Pourtant, même à l'ère du numérique, une inquiétude revient souvent : où va mon don ? Ma zakat est-elle correctement calculée ? La dignité du bénéficiaire est-elle préservée ? Et au final, qu'est-ce que mon don a réellement changé ? », a expliqué Ismaël Cissé pour justifier la création de cette plateforme.

Grâce à un système de calcul automatisé et à une traçabilité des flux financiers, « Amane + » entend garantir transparence et efficacité dans la redistribution des fonds aux ayants droit. L'objectif affiché est double: faciliter l'accomplissement de cette obligation religieuse et restaurer la confiance autour de la gestion des dons.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, si le Saint Coran, notamment dans la sourate Al-Baqara (2:110), enjoint les croyants à accomplir la prière et à s'acquitter de la zakat, la pratique de cette aumône légale a parfois été fragilisée par un déficit de transparence, source de méfiance chez certains fidèles.

La cérémonie a également été marquée par la consécration officielle de la fondation portant le nom de la mère de l'initiateur, Hadja Maconi Cissé. À travers cette structure, Ismaël Cissé entend inscrire son engagement dans la durée et promouvoir les valeurs de solidarité et de charité au-delà de la seule communauté musulmane.

Plusieurs autorités religieuses ont salué l'initiative, notamment le Cheick Sonta Moustapha, Khalife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, ainsi qu'El Hadj Cissé Djiguiba, imam de la grande mosquée du Plateau. Pour ce dernier, cette solution innovante, fondée sur une traçabilité rigoureuse, contribue à résoudre les difficultés liées à l'acquittement de la zakat et à renforcer la confiance des fidèles.