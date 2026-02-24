Cote d'Ivoire: Ports ivoiriens/Statut des dockers - Sept ans après, l'impatience gagne les quais ivoiriens

Réunis le lundi 23 février 2026, au quai 17 du Port autonome d'Abidjan (Paa), les syndicats de l'Organisation libre des dockers de Côte d'Ivoire (Orlidoci) et du Syndicat libre des dockers du port de San Pedro (Sylidopsa), avec les faîtières Union des syndicats des dockers solidaires (Usds), Groupement des syndicats dockers pour le renouvellement en Côte d'Ivoire (Gsdr-CI) et Coordination syndicale des dockers de Côte d'Ivoire (Csdci), ont dénoncé la non-application du décret n°2019-102 portant statut particulier des dockers et appelé à la mise en place d'une mutuelle unique pour gérer le fonds de solidarité.

Dans la salle dédiée aux dockers, l'atmosphère était lourde. Face à la presse, la coalition syndicale a rappelé que le décret, signé par le Président Alassane Ouattara et publié en mai 2019, demeure partiellement inappliqué. « Sept ans après son adoption, le statut particulier des dockers n'est toujours pas effectif », a déclaré Guigrehi Aklegbou Pierre, coordinateur des dockers zone Afrique et secrétaire exécutif de l'Usds.

Il a salué « une réglementation aux normes internationales », évoquant le contrat à durée indéterminée, l'assurance maladie obligatoire, le fonds de solidarité et la commission de contrôle. Mais, selon lui, « la convention de concession prévue à l'article 20 n'est pas mise en œuvre, l'arrêté sur le fonds de solidarité est attendu, et tous les dockers ne sont pas couverts par l'assurance maladie ».

Des revendications persistantes

Les syndicats dénoncent également le non-versement d'indemnités, la suspension de matricules et l'absence de nouvelles négociations collectives avec le Syndicat des entreprises de manutention des ports d'Abidjan et San Pedro (Sempla). « Nos préoccupations sont dans les tiroirs depuis des années. Asseyons-nous et discutons », a insisté Inoussa Zoungrana, un syndicaliste. Une demande formelle, articulée autour de onze points, a été adressée au patronat, le 6 février 2026.

La mutuelle au cœur des tensions

Sur la question de la mutuelle unique, recommandée lors du séminaire de Grand-Bassam en 2024, la coalition plaide pour une démarche inclusive. « Mutuelle d'accord, mais la cohésion d'abord », a lancé M. Guigrehi après son exposé, appelant à privilégier le dialogue plutôt que « des intérêts partisans ».

Les organisations affirment totaliser 42 délégués sur 62 et disent agir au nom de la majorité. « Nous voulons un syndicalisme responsable et participatif », a conclu le coordinateur, invitant les autorités et les employeurs à « dresser la table de discussion » pour préserver la paix sociale dans les ports ivoiriens.