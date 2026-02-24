Afrique: Des crédits digitalisés proposés aux Comores. Et bientôt au pays ?

24 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le groupe AXIAN (Madagascar) a annoncé mardi l'obtention d'une licence d'institution financière digitale décentralisée auprès de la Banque centrale des Comores. Cette autorisation permet la création d'une entité régulée, opérant sous supervision prudentielle.

La nouvelle structure proposera des solutions de crédit digitalisées, notamment des nano-crédits et micro-crédits accessibles par téléphone mobile. Le modèle sera entièrement numérique, sans agences physiques, avec des décisions et décaissements rapides. D'autres produits seront introduits progressivement, en conformité avec le cadre réglementaire. L'initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe en matière de digibank et fintech.

Présent dans 21 pays d'Afrique et de l'océan Indien, AXIAN opère dans les télécommunications, les services financiers, l'énergie et l'immobilier. Au Togo, le groupe détient l'opérateur YAS, ex-Togo Télécom et développe des solutions de Mobile Money.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.