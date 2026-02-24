Togo: Hissez les couleurs

24 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement a lancé mardi la réforme des codes vestimentaires dans les hôpitaux.

Chaque catégorie sera désormais identifiable grâce à une couleur distincte. Blanc pour les médecins, blanc à col bleu pour les infirmiers, rose pour les sages-femmes, vert pour les instrumentistes de bloc opératoire, jaune pour le personnel administratif, vert clair pour les auxiliaires en pharmacie et rouge bordeaux pour les gardes-malades et agents de buanderie.

Un vrai nuancier Pantone. Au-delà d'un simple changement d'uniforme, ces changements vont permette de faciliter l'orientation des patients et renforcer l'organisation des établissements de santé. Cette identification est destinée à accélérer la prise en charge et d'améliorer la qualité du parcours de soins.

