Afrique de l'Ouest: Urbanisation et transition énergétique

24 Février 2026
Togonews (Lomé)

La deuxième édition des BOAD Development Days se tiendra les 11 et 12 juin à Lomé, autour du thème : « Bâtir l'avenir de l'UEMOA : financer un habitat durable, inclusif et moteur de souveraineté énergétique ».

Organisée par la Banque ouest africaine de développement (BOAD), la rencontre vise à faire émerger des solutions concrètes pour promouvoir un logement accessible, résilient et énergétiquement performant dans les pays de l'Union. Les échanges porteront notamment sur les mécanismes innovants de financement, les instruments de finance verte et les partenariats public-privé. Les participants aborderont également les réponses à apporter aux défis liés à l'urbanisation rapide et à la transition énergétique dans la région.

Pour la BOAD, ces journées illustrent son engagement en faveur de la mobilisation de ressources au service du développement durable en Afrique de l'Ouest. Institution financière de développement commune aux huit États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la BOAD a pour mission de financer des projets structurants dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de l'habitat et du secteur privé, afin de favoriser l'intégration régionale et une croissance durable.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.