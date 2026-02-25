Cote d'Ivoire: Talents numériques - Le pays à l'assaut des podiums mondiaux

À travers une compétition internationale, dont la phase nationale s'est achevée le 24 février, de nombreux jeunes Ivoiriens entendent transformer le numérique en terrain de jeu et rêvent de conquérir le monde.

Considérée comme les « Jeux olympiques des jeunes des technologies de l'information et de la communication », l'édition 2025-2026 du Huawei ICT Competition connaît un engouement sans précédent. Cette dixième édition, qui rassemble plus de 120 pays et près de 2 500 universités à travers le monde, attire cette année un nombre record de jeunes talents ivoiriens.

Ce 24 février, à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic), s'est tenue la phase finale nationale. Lara Aziz, Talent Manager chez Huawei Côte d'Ivoire, y a rappelé le rôle stratégique de la compétition « À travers cette initiative, nous offrons aux étudiants une plateforme d'expression et d'excellence, leur permettant de démontrer leur savoir-faire dans le domaine des Tic » a-t-il dit.

La compétition se déploie en plusieurs étapes. Des épreuves préliminaires en ligne, un concours national en présentiel, des phases régionales, puis la finale mondiale en Chine. Cette année, plus de 300 étudiants ivoiriens ont participé aux qualifications, un chiffre en nette hausse par rapport aux éditions précédentes. Après une première sélection, 43 candidats ont été retenus pour concourir au niveau national dans trois modules stratégiques.

A savoir le Network, le Cloud Computing et le Big Data. Les trois meilleurs de chaque module formeront l'équipe nationale pour représenter la Côte d'Ivoire à l'international.

Les candidats ont dû répondre à un examen de certification professionnelle, composé de 120 à 160 questions en deux heures, couvrant des thématiques allant des infrastructures numériques au cloud computing. Les équipes bénéficient ensuite d'un programme intensif de préparation pour la compétition régionale prévue en avril, avant une phase de perfectionnement en Chine.

L'année dernière, la Côte d'Ivoire a écrit l'histoire. En effet, pour la première fois, une équipe nationale s'est qualifiée pour la finale mondiale et a remporté le premier prix dans la catégorie Cloud. « Ces performances témoignent de la progression ivoirienne et de l'engagement des étudiants envers l'économie numérique », a souligné Benoît Wu, Directeur des affaires publiques de Huawei Côte d'Ivoire.

Les lauréats avaient été honorés lors du Prix national d'excellence, sous le patronage du Président de la République. Au-delà de l'aspect académique, les organisateurs considèrent cette compétition comme une véritable plateforme mondiale d'expression des talents, un accélérateur de carrière et une passerelle vers l'insertion professionnelle.

En formant la nouvelle génération d'experts Tic, l'entreprise ambitionne de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène technologique internationale. À quelques jours de la proclamation des résultats nationaux, l'enthousiasme est à son comble et la promesse d'un nouveau succès ivoirien à l'échelle mondiale reste intacte.