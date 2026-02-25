Sénégal: Starlink - Une autorisation d'exploitation de cinq ans accordée au fournisseur d'accès à internet par satellite (tutelle)

Le fournisseur d'internet par satellite Starlink a obtenu une autorisation d'exploitation de cinq ans au Sénégal, a annoncé lundi le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, précisant que cet accord devrait permettre à l'État de réaliser une économie estimée à 64 milliards de francs CFA et d'élargir l'accès à Internet à près d'un million de Sénégalais, en particulier dans les zones reculées.

"L'opérateur (Starlink) dispose d'une autorisation d'exploitation d'une durée de cinq ans qui devrait permettre à l'Etat d'économiser 64 milliards de francs CFA ", a notamment expliqué le ministre lors d'une séance de question d'actualité du gouvernement à l'Assemblée nationale.

Certains députés avaient notamment interpellé la tutelle sur l'opérationnalisation, au Sénégal, de ce fournisseur d'internet haut débit par satellite, développé par SpaceX de l'homme d'affaires Elon Musk.

Sans donner plus de détails sur la contrepartie financière de Starlink, Alioune Salll s'est toutefois attardé sur l'impact économique et social du partenariat, faisant allusion à l'extension de la connectivité nationale et la réduction des coûts d'infrastructure.

Il a aussi indiqué qu'un audit annuel sera effectué afin d'évaluer le respect de ses obligations, conformément au Code des communications électroniques et sous la supervision de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP).

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique et de lutte contre la fracture territoriale en matière d'accès aux services numériques, a encore relevé M. Sall.