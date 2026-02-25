Sénégal: Dakar 2026 - Le CNOSS mobilise les écoliers pour sauver la planète

Le Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) a lancé, mardi à Dakar, une vaste journée de sensibilisation dédiée à la protection de l'environnement, impliquant des élèves du cycle élémentaire.

À travers des activités pratiques de gestion des déchets, d'apprentissage du tri et de promotion de comportements responsables, l'initiative vise à former une génération plus consciente des enjeux écologiques.

Organisée en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), cette action s'inscrit dans une dynamique éducative tournée vers la sauvegarde de la planète.

« Nous avons organisé cette activité pour conscientiser les élèves sur les dangers liés à la destruction de la planète », a déclaré Seydina Omar Diagne, secrétaire général du CNOSS, face à la presse. Selon lui, l'objectif est clair : inculquer dès le plus jeune âge les réflexes essentiels pour une meilleure gestion des déchets et l'adoption de gestes écoresponsables.

Le CNOSS a volontairement ciblé les élèves du primaire, considérés comme des relais efficaces au sein des familles et des quartiers. « Nous avons choisi la cible la plus petite pour les sensibiliser aux dangers environnementaux. Ils pourront à leur tour conscientiser leurs parents et leurs amis », a souligné M. Diagne.

Ce programme ambitionne également de contribuer à l'héritage éducatif et environnemental des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de 2026. L'accent est mis sur l'éducation citoyenne, la responsabilité environnementale et la promotion des valeurs olympiques. Pour l'instant, les actions se concentrent dans les zones proches des sites des JOJ, notamment à Diamniadio et Saly Portudal.

Spécialiste en management environnemental et économie circulaire, Ndèye Thiaba Sène a insisté sur l'importance d'ancrer les bons réflexes dès l'enfance. « Nous voulons qu'ils grandissent avec les bons éco-gestes : savoir trier correctement, maintenir leur environnement propre et devenir des ambassadeurs auprès de leurs familles », a-t-elle affirmé.

Même satisfaction du côté du corps enseignant. Ndèye Khar Diallo, de l'école élémentaire Bamba I à Dakar, estime que cette initiative renforce les enseignements dispensés en classe, notamment dans le cadre du module Vivre dans son milieu, axé sur la santé et l'environnement.

Moment fort de la journée : les élèves ont signé une charte d'engagement écologique. Ils promettent de respecter le tri des déchets, de préserver la nature, de veiller à la propreté et de sensibiliser leur entourage. Les jeunes participants se sont également engagés à adopter des gestes simples mais essentiels : fermer les robinets, éteindre les lumières, éviter le gaspillage.