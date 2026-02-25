Congo-Brazzaville: Disparition - Firmin Ayessa repose pour l'éternité à Ondza

24 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La dépouille mortelle du ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a été mise en terre le 24 février. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, des membres du gouvernement et de nombreuses autorités.

Décédé le 17 février à Istanbul en Turquie, Firmin Ayessa repose désormais aux côtés de ses aïeux à Ondza, localité située à neuf kilomètres de Makoua-centre, dans le département de la Cuvette. L'atmosphère était lourde d'émotion et de tristesse ces derniers jours à Makoua.

Entre témoignages, souvenirs et recueillements, les Congolais présents aux obsèques ont exprimé leurs regrets tout en témoignant leur reconnaissance envers celui que beaucoup qualifiaient d'homme jovial et serviable. « Nous avons perdu un papa, un yaya, un encadreur et un cadre qui était toujours à l'écoute. C'est vraiment une épreuve difficile pour nous ainsi que pour tous les Congolais », a confié un habitant de Makoua.

Firmin Ayessa, qualifié de loyal serviteur de la République par ses pairs, a reçu les hommages dignes de son rang. Après les rites traditionnels conduits par les « yombis », gardiens des pouvoirs ancestraux de la contrée, le 23 février , l'âme de l'illustre disparu a été confiée à Dieu lors de la messe d'actions de grâce célébrée le 24 février.

C'est finalement à 12h05 que le chef de l'État, accompagné d'un groupe restreint de notables, a conduit Firmin Ayessa vers sa dernière demeure. Marié et père de famille, Firmin Ayessa a accompli un parcours exemplaire qui lui a valu les distinctions honorifiques de grand officier de l'Ordre national du mérite congolais et de commandeur de l'Ordre national de la paix. Né le 2 novembre 1951 à Ondza, il était député de Makoua et membre influent du Parti congolais du travail.

