Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 25 janvier 2026

revue de presse

Sénégal : Actes « contre nature » - Un durcissement des sanctions confirmé par le gouvernement

Lors de son intervention devant les députés ce mardi, le Premier ministre Ousmane Sonko est longuement revenu sur les modifications apportées à l'article 319 du Code pénal relatif aux actes qualifiés de « contre nature ».

Le texte prévoit désormais une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de deux à dix millions de FCFA pour toute personne reconnue coupable d'un acte contre nature, sans préjudice d'autres peines prévues par la loi. Lorsque l'acte est commis sur un mineur, la peine maximale est automatiquement appliquée. Le juge ne pourra ni accorder de sursis, ni réduire la peine en dessous du minimum prévu.

Selon le chef du gouvernement, tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe constitue un acte contre nature. Il a précisé que les faits concernés englobent l'homosexualité, la bisexualité, la nécrophilie ainsi que des pratiques assimilées. (Source allAfrica)

Burkina Faso : Sept hauts magistrats et douaniers condamnés pour corruption

Quatre magistrats et trois agents des douanes ont été condamnés mardi 24 février au Burkina Faso à des peines de prison ferme, dans le cadre d'un procès pour corruption et complicité de corruption. La décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption menée par la junte militaire au pouvoir depuis 2022.

Le procès, ouvert en janvier devant le tribunal de grande instance de Koupéla, concernait dix prévenus, dont sept ont été reconnus coupables. Trois autres magistrats et un avocat ont été relaxés, au bénéfice du doute, pour des charges liées à la soustraction de pièces de procédure, le blanchiment de capitaux ou la violation du secret professionnel. Les peines prononcées vont de deux à dix-huit mois de prison ferme, accompagnées d'amendes allant de 4 à 5 millions de francs CFA (6.097 à 7.622 euros). (Source Africa Radio)

Talents numériques : La Côte d'Ivoire à l'assaut des podiums mondiaux

À travers une compétition internationale, dont la phase nationale s'est achevée le 24 février, de nombreux jeunes Ivoiriens entendent transformer le numérique en terrain de jeu et rêvent de conquérir le monde.

Considérée comme les « Jeux olympiques des jeunes des technologies de l'information et de la communication », l'édition 2025-2026 du Huawei ICT Competition connaît un engouement sans précédent. Cette dixième édition, qui rassemble plus de 120 pays et près de 2 500 universités à travers le monde, attire cette année un nombre record de jeunes talents ivoiriens. (Source Fratmat)

Union africaine : Évariste Ndayishimiye prend les rênes dans un contexte sécuritaire sensible

Le chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a officiellement hérité, le week-end dernier, de la présidence tournante de l'Union africaine (UA) pour les douze prochains mois, sous le regard attentif des États-Unis et des pays des Grands Lacs.

À peine sa prise de fonction actée, les réactions internationales n'ont pas tardé. « Toutes nos félicitations à Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, à l'occasion de sa prise de fonction à la présidence de l'Union africaine », a déclaré le Département d'État des États-Unis sur ses canaux officiels. Washington s'est dit prêt à « renforcer la coopération entre les États-Unis et l'Union africaine en matière de paix, de prospérité et de priorités communes » durant ce mandat. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Ouganda: Kizza Besigye comparaît à Kampala sur fond d'inquiétudes pour sa santé

Kizza Besigye, figure de l'opposition ougandaise, a comparu mardi devant la Haute Cour à Kampala, sur fond d'inquiétudes quant à son état de santé.

Accusé de trahison, Besigye est incarcéré depuis environ 15 mois. Selon ses proches, son état de santé se serait fortement dégradé en détention, alors que la juste ougandaise refuse toujours sa libération sous caution.

"Leurs intentions sont donc claires. Ils veulent le tuer. Le maintenir en prison, lui refuser la liberté sous caution fait partie de cette intention de le tuer," a déclaré son épouse, la diplomate Winnie Byanyima. "Mais vous savez quoi ? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend, nous mourrons tous un jour," a-t-elle ajouté. (Source Africanews)

La Guinée riposte aux accusations de Freetown

La Guinée a réagi vigoureusement aux accusations de la Sierra Leone, affirmant que ce sont des militaires sierra-léonais qui ont franchi son territoire. Conakry revendique l'interpellation de seize soldats et la saisie de leur matériel, appelant à la vigilance pour protéger l'intégrité territoriale.

La Guinée a rejeté, mardi soir, avec force les accusations de la Sierra Leone sur un incident frontalier, renversant la charge des responsabilités et soulignant la réactivité de ses forces. (Source Apanews)

Maurice : 5,6 milliards $ requis d'ici 2050 pour un développement résilient et durable

Comme de nombreux pays africains, Maurice doit faire face à la menace du changement climatique. L'Ile fait partie des nations les plus vulnérables face au phénomène.

Sur les 25 prochaines années, l'Ile Maurice aura besoin de mobiliser 5,6 milliards $ pour assurer son développement tout en répondant au défi climatique. C'est ce qu'estime la Banque mondiale dans un rapport sur le climat et le développement, publié le 18 février.

Ce montant comprend 4,2 milliards $ dédiés aux mesures d'atténuation et d'adaptation, et 1,4 milliard $ consacré à des réformes visant à dynamiser l'économie. (Source Agence Ecofin)

Au Maroc, les manifestants de la GenZ 212 pris dans un tourbillon judiciaire

Depuis début février, les procès de Marocains poursuivis en justice pour leur participation supposée aux manifestations de l'automne 2025 s'accélèrent. Associatifs et avocats dénoncent des « violations dans les procédures ».

L'étau se resserre encore sur la génération Z marocaine. Baptisé GenZ 212, le mouvement de protestation de la jeunesse, né fin septembre 2025, fait face à une vague de procès sans précédent, doublée d'une stratégie d'arrestations ciblées.

Lundi 23 février, c'est l'une des animatrices du collectif GenZ 212 France, constitué par la diaspora, qui s'est présentée devant le tribunal de première instance d'Aïn Sebaa, à Casablanca. Zineb Kharroubi avait été arrêtée onze jours plus tôt, à son arrivée à l'aéroport international Marrakech-Menara. (Source Le Monde Afrique)

Madagascar: Après Moscou, le président Randrianirina opte pour un «partenariat renouvelé» avec Paris

Quatre mois après son arrivée au pouvoir, le colonel Michaël Randrianirina a été reçu mardi 24 février à l'Élysée par Emmanuel Macron. Un déjeuner de travail pour tenter de normaliser une relation bilatérale mise à mal par l'exfiltration du pays de l'ancien président Rajoelina, au plus fort de la contestation de son pouvoir il y a quelques mois.

Mais ce tête-à-tête parisien intervient surtout dans un climat de concurrence diplomatique feutrée, six jours seulement après le passage du dirigeant malgache par le Kremlin. (Source RFI)

Kenya: 600 ressortissants bloqués au Cambodge appellent Nairobi à l'aide

Plus de 600 Kenyans se retrouvent bloqués au Cambodge après avoir été victimes d'un vaste réseau de traite d'êtres humains. Attirés par de fausses promesses d'emploi, ils ont été contraints de participer à des cyber-escroqueries dans des « usines à arnaques ».

Libérés lors d'une opération des autorités cambodgiennes, ils se retrouvent aujourd'hui sans ressources et menacés d'expulsion ou de poursuites. Face à l'urgence, ils appellent Nairobi à organiser leur rapatriement avant la fin février. (Source Afrik.com)