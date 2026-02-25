Madagascar: Michaël Randrianirina à Paris - Un voyage à vocation économique

Les présidents de la République de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et de la RDC

Michaël Randrianirina a été reçu hier en début d'après-midi (heure de Paris) par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Une rencontre stratégique, intervenue à peine une semaine après son entretien avec Vladimir Poutine à Moscou.

En l'espace de quelques jours, le président de la Refondation de la République aura ainsi enchaîné deux capitales majeures, deux puissances, deux centres d'influence. Le tempo est rapide. Le signal est clair. La présidence malgache a toutefois pris soin de cadrer la portée du déplacement. Il s'agit d'« un voyage de travail » et c'est « dans ce cadre que le président malgache a rencontré le président français », a-t-elle affirmé.

Autrement dit, pas de visite d'État. Pas de solennité protocolaire, pas de faste républicain. Le format est sobre. Arrivé lundi soir à Paris à bord d'un jet privé, Michaël Randrianirina a été accueilli à l'aéroport du Bourget par deux directeurs du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Là encore, le protocole reflète la nature du déplacement.

Le calendrier interpelle

Moscou d'abord, Paris ensuite. En une semaine, le chef de l'État malgache aura rencontré Vladimir Poutine puis Emmanuel Macron. Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une recomposition des alliances, cette double séquence ne relève pas du hasard. Elle traduit une volonté de diversification des partenariats.

Le régime de Refondation semble vouloir affirmer une posture d'ouverture tous azimuts, sans s'enfermer dans un axe exclusif. Dialoguer avec la Russie sur des dossiers sensibles et stratégiques, puis consolider les relations avec la France, partenaire historique et acteur économique majeur à Madagascar, relève d'un exercice d'équilibriste diplomatique.

Attentes sociales

Au-delà du symbole politique, le coeur du déplacement semble clairement économique. Avant même le rendez-vous à l'Élysée, la délégation malgache a rencontré le Medef International hier matin. Les investisseurs français étaient la cible principale de cette étape parisienne. Le message de Michaël Randrianirina se veut structurant.

« Madagascar ne sollicite pas une assistance ponctuelle mais entend bâtir un cadre de coopération orienté vers la confiance », a-t-il affirmé devant quelques représentants du patronat français. Dans un contexte de crise économique et de fortes attentes sociales à Madagascar, la recherche d'investissements étrangers apparaît comme un levier prioritaire. La France, à travers ses entreprises déjà implantées dans plusieurs secteurs stratégiques, reste un partenaire incontournable. La rencontre avec le Medef International vise donc à rassurer, convaincre et attirer de nouveaux capitaux.

Le séjour du président malgache doit s'achever aujourd'hui. Une rencontre avec la presse française figure à son agenda. Cette étape médiatique n'est pas anodine. Elle offre au chef de l'État l'occasion de préciser sa vision, d'exposer les priorités de la Refondation et de répondre aux interrogations sur la trajectoire diplomatique et économique du pays.