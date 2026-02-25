Soudan: Atelier de travail sur la protection des antiquités Soudanaises à Tokyo

Un atelier de travail sur la protection des monuments soudanais s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale japonaise, Tokyo, avec la participation des experts des organes compétents soudanais ainsi que des représentants de l'UNESCO et de l'ISESCO. L'atelier a pour objectif d'élaborer des projets pratiques pour la protection et la récupération des antiquités soudanaises dans la phase d'après-guerre.

L'atelier est organisé avec le soutien de l'Institut national des recherches de Tokyo sur les biens culturels.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Al-Reih Haidoub, ambassadeur du Soudan au Japon, a exprimé l'appréciation et les remerciements du gouvernement et du peuple soudanais pour le soutien continu accordé par le gouvernement Japonais au Soudan.

Il a évoqué les expériences réussies du Japon dans le domaine de la reconstruction après la guerre, soulignant l'importance de profiter de ces expériences pour protéger et réhabiliter les sites archéologiques soudanais.

L'ambassadeur a appelé à ce que les recommandations de l'atelier incluent l'organisation d'une conférence internationale pour la protection des antiquités soudanaises, en particulier après le pillage et la destruction systématiques subis par les sites archéologiques par la milice terroriste pendant la guerre.