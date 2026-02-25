Congo-Kinshasa: Les Wazalendo délogent les rebelles AFC/M23 de plusieurs villages de Masisi

Plusieurs villages du territoire de Masisi (Nord-Kivu) sont, depuis lundi 23 février, sous occupation des combattants Wazalendo.

Selon des sources locales, des combats ont été signalés notamment sur l'axe Kazinga, dans le groupement Nyamaboko, ainsi qu'autour de Rubaya, dans le groupement Kibabi.

D'après ces mêmes sources, une position stratégique des rebelles a été visée par une attaque aérienne vers trois heures du matin. Jusqu'en matinée, une épaisse fumée noire s'élevait encore d'une ferme située sur une colline dominant la cité minière de Rubaya, témoignent plusieurs habitants joints sur place.

Ces informations, corroborées par un message publié sur X par un cadre de l'AFC-M23, indiquent que des drones militaires auraient lancé des frappes vers 2 h 43, ciblant cette position et provoquant une vive inquiétude dans la zone.

Depuis le début de la semaine dernière, cette région est le théâtre d'affrontements quasi ininterrompus entre une coalition des combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC-M23. Depuis lundi, les combats se concentrent notamment autour du village de Kazinga, dans le groupement Nyamaboko, ainsi qu'à Kaniro, dans le groupement Buabo, et à Lukofu, près de Rubaya.

Des détonations d'armes lourdes ont été entendues jusque dans la matinée de ce mardi 24 février.

Ces entités coutumières se vident progressivement de leurs habitants, qui fuient vers Rubaya-centre ou en direction de Ngungu. Certains déplacés, y compris des agents humanitaires, ont déjà atteint Sake et Goma.